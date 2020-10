Papa Francisco, a favor de leyes civiles para parejas del mismo sexo

El papa Francisco está a favor de que las leyes civiles reconozcan las uniones homosexuales. Después de comentar en 2013 que “quién era él para juzgar a un gay” y de tener numerosos gestos de apertura durante el pontificado hacia las parejas del mismo sexo, Jorge Mario Bergoglio va un paso más allá en la entrevista que aparece en el documental 'Francesco', estrenado este miércoles en el Festival de Cine de Roma y dirigido por el cineasta de origen ruso Evgeny Afineevsky.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, comentó el pontífice en el documental de Afineevsky.



La cinta ofrece el testimonio de Andrea Rubera, un italiano homosexual con tres hijos que le escribió una carta a Francisco y al que después este lo llamó por teléfono para animarlo a que llevara a los niños a la parroquia. “Lo hicimos y nos va muy bien”, explicó Rubera, cuya familia lleva ya tres años de “camino espiritual” en una comunidad católica en Roma.



El pontífice lo invitó a que fuera “transparente” con sus circunstancias en la parroquia, advirtiéndole además de que “no todos iban a estar de acuerdo”.

Afineevsky también entrevistó a Juan Carlos Cruz, víctima de abusos sexuales en Chile por parte de un cura, al que Francisco recibió en mayo de 2018 en el Vaticano y a quien le pidió perdón por no haber creído en un primer momento.



Cruz, al que el Papa le dijo que “Dios lo había hecho gay y lo amaba así”, según dijo tras reunirse con él, detalló en el documental cómo Bergoglio fue abriendo los ojos ante la magnitud del problema de la pederastia eclesial en Chile.



No es la primera vez que el Papa se muestra en esta línea frente a las uniones gais, aunque nunca se había expresado de manera tan clara.



En una entrevista en 2014 con el 'Corriere della Sera' dijo que había que valorar “según los casos”, mientras que en 2017, en un libro-entrevista con el sociólogo Dominique Wolton, comentó: “El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Este es el término preciso. Llamemos a las uniones del mismo sexo ‘unión civil’”.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio mostró su apoyo a las uniones civiles homosexuales, marcando siempre una clara diferencia con el matrimonio, aunque nunca lo había hecho de manera tan rotunda desde que fue elegido Papa en 2013.



Ya en 2014, el pontífice estaba estudiando cómo la Iglesia católica debía responder a esta cuestión, según contó el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York.

En una entrevista con el canal de televisión NBC explicó que el papa Francisco pensaba que la Iglesia debía reflexionar sobre “las razones” que habían llevado a algunos países a legalizar las uniones civiles de las parejas gais.



A favor del reconocimiento de las uniones civiles se han pronunciado en los últimos años varios cardenales, entre ellos el italiano Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal italiana, y el obispo Marcello Semeraro, muy cercano al papa Francisco y quien acaba de ser nombrado titular de la Congregación para los Santos.



El Papa Francisco duran una celebración en el Vaticano. (Foto de archivo) Foto: AFP

El jesuita estadounidense James Martin, autor de Un puente por construir. Una nueva relación entre la Iglesia y las personas LGTB, calificó de “histórico” el pronunciamiento del Papa, en primer lugar porque lo hace como pontífice y no ya como arzobispo de Roma. “Segundo, porque apoya claramente y no solo tolera las uniones civiles. Y tercero, porque lo dice delante de la cámara, no de manera privada”, dijo Martin en las redes sociales.



Hay que recordar, no obstante, que las palabras del papa Francisco no forman parte de un texto magisterial, sino que se produjeron en una entrevista en la que afrontó otros muchos temas.



Lo cierto es que con sus palabras, el Papa argentino abordó de nuevo un tema que divide a la Iglesia y sobre el cual se ha referido en varias ocasiones con una mentalidad más abierta.

Respeto hacia los homosexules

“Desde el inicio del pontificado, el Papa ha hablado de respeto hacia los homosexuales y ha estado en contra de su discriminación. La novedad hoy es que defienda como Papa una ley para las uniones civiles”, explicó a Rainews la vaticanista Vania de Luca.



Las declaraciones del Papa suponen un gran avance en relación con un documento oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe (el guardián del dogma en el Vaticano) de 2003, que se opone al “reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales”, recordaron numerosos observadores.



Firmado entonces por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI, el documento señala: “Reconocer legalmente las uniones homosexuales o asimilarlas a un matrimonio significaría no solo aprobar un comportamiento desviado y por tanto convertirlo en modelo en la sociedad actual, sino también ocultar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”.



Para el vaticanista Jesús Bastante, de la página especializada Religión Digital, el respaldo del pontífice argentino a las uniones civiles entre personas del mismo sexo “representa un cambio drástico en la postura oficial del Vaticano –y de sus predecesores– al respecto”.



Varias organizaciones de todo el mundo de defensa de los homosexuales aplaudieron las palabras del Papa latinoamericano. “Que el Papa esté a favor de las uniones civiles es una noticia revolucionaria para la doctrina de la Iglesia. Apoyamos a los numerosos creyentes gais y lesbianas católicos ante un paso histórico de tal magnitud”, escribió en un comunicado la organización italiana GayLib.

DARÍO MENOR*

Para EL TIEMPO

ROMA

*Con AFP

