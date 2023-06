El papa Francisco está mejorando tras ser operado el pasado miércoles por una hernia abdominal, pero se le desaconsejó hacer esfuerzos y, por tanto, este domingo no celebró públicamente el ángelus.



El Vaticano informó que el posoperatorio del papa Francisco avanza con normalidad. El pontífice se sometió este domingo a fisioterapia respiratoria y rezó el ángelus en la capilla del apartamento privado del décimo piso del hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado.

Los médicos le habían desaconsejado al pontífice celebrar públicamente desde el hospital el ángelus para evitar esfuerzos que pongan en riesgo la cicatrización de la malla que se le aplicó en la pared abdominal después de la operación en la que se le eliminaron algunas adherencias que podrían haber provocado una obstrucción intestinal.



Fu la primera vez en su pontíficado que el papa no celebró el rezo ángelus públicamente, ya que incluso durante la pandemia lo celebró en el palacio pontificio y fue retransmitido. Incluso tras su operación de colon en 2021 celebró el ángelus desde el hospital.



(Lea también: Tras cirugía, se suspenden las audiencias del papa Francisco hasta el 18 de junio)



En el último parte médico de este domingo se informó que el papa continúa sin fiebre y es hemodinámicamente estable, "se sometió a fisioterapia respiratoria y continuó moviéndose". "



Durante la mañana siguió en directo por televisión la Santa Misa y recibió la Eucaristía. Luego se dirigió a la capilla del apartamento privado, donde se reunió en oración para el rezo del Ángelus", informó en un comunicado el Vaticano.

Facebook Twitter Linkedin

El rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro se llevó a cabo sin la presencia del papa. Foto: EFE

Luego, añadió la nota, "almorzó junto a quienes lo asisten en estos días de internamiento en el apartamento privado: médicos, auxiliares, enfermeros y personal del cuerpo de la Gendarmería (la policía vaticana)".



El cirujano que le operó el pasado miércoles y también en julio de 2021 en el colon, Sergio Alfieri, explicó en una rueda de prensa este sábado que "en los últimos días se le ha suspendido todo tratamiento por vía venosa y se alimenta con una dieta semilíquida. Sus análisis de sangre y la radiografía de tórax postoperatoria son buenos".



(Puede leer: ¿Qué es una hernia incisional y por qué se debe operar el papa Francisco?)

Sus análisis de sangre y la radiografía de tórax postoperatoria son buenos FACEBOOK

TWITTER

Alfieri también subrayó que "el papa no ha tenido ningún tipo de problema cardíaco ni ha sufrido algún infarto".



Desde el punto de vista cardiorespiratorio el papa está bien, agregó el doctor, responsable de cirugía del hospital Gemelli, y explicó que hace dos meses tuvo un pequeño problema (la pulmonía) "como puede tener cualquier persona de 86 años pero no tiene ningún tipo prácticamente de tratamiento, lo único el problema en la rodilla, pero no tiene ni ha tenido ningún problema".

Facebook Twitter Linkedin

Un grupo de personas reza a las afueras del hospital Gemelli donde está ingresado el Papa. Foto: AFP

Detalló además que el papa no está sufriendo mucho dolor y por eso "se somete a una terapia analgésica normal para asegurarse de que pueda respirar bien.



El equipo médico le ha aconsejado que permanezca ingresado para su total recuperación al menos toda la próxima semana y Francisco aceptó, según informó Alfieri. Sus audiencias fueron anuladas hasta el 18 de junio.



(Siga leyendo: 'Aún estoy vivo': papa Francisco tras salir del hospital y regresar al Vaticano)

Pese a sus reiterados problemas de salud, Francisco mantiene una agenda apretada, que a veces incluye una decena de entrevistas en una misma mañana.



Su frágil salud tampoco le impide viajar y en los próximos meses tiene planificado varios desplazamientos: una visita a Portugal a principios de agosto, una gira a Mongolia el mes siguiente y una misa multitudinaria en Marsella, en el sur de Francia, el 23 de septiembre.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias