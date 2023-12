Papa Francisco presidirá todas las celebraciones de Navidad tras superar la bronquitis

El papa Francisco, que se acaba de reponer de una bronquitis, presidirá todos los actos litúrgicos de la Navidad, comenzando con la celebración de la Misa del Gallo en el interior de la Basílica de San Pedro, confirmó este martes el Vaticano.



La misa comenzará a las 7:30 p.m. hora de Italia (1:30 p.m. hora de Colombia) como viene siendo habitual en los últimos años, en vez de esperar a la medianoche, para que después los fieles puedan ir a cenar con sis familias.



Debido a sus problemas de movilidad, el papa presidiá la ceremonia a un lado del altar y leerá la homilía, explicó la Santa Sede en un comunicado.



Tras la celebración eucarística, Francisco, en silla de ruedas, llevará al Niño Jesús en procesión hasta el Nacimiento instalado en la basílica vaticana y allí un grupo de 10 niños, representando los cinco continentes, depositarán flores ante el pesebre.



La mañana de Navidad, Jorge Bergoglio se volverá a asomar a las 12 a.m. hora de Italia (6 a.m. hora de Colombia) al balcón central de la logia de la basílica vaticana, como en el día de su elección, para leer el Mensaje de Navidad, concentrado como cada año en los males y guerras del mundo e impartir la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad de Roma y a todo el mundo).



El día 31 celebrará las primeras vísperas en la basílica de San Pedro a las 5 p.m. hora de Italia (11 a.m. hora de Colombia) y el 1° de enero se celebrará la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y que coincide con la Jornada Mundial de paz.



Las celebraciones de Navidad concluirán el 6 de enero, con la misa de la Epifanía a las 10 a.m. hora local (4 a.m. hora de Colombia) en San Pedro.

EFE