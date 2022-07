El papa Francisco afirmó que Naciones Unidas "no tiene poder" para imponerse ante los conflictos y "parar" las guerras y sostuvo que los organismos internacionales necesitan "valentía y creatividad".



En una entrevista con la agencia argentina de noticias Télam publicada este viernes, el sumo pontífice analizó el papel de Naciones Unidas al ser consultado sobre si es posible conseguir la paz a través de la intervención de los organismos multilaterales.



"Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas. No quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse", sostuvo el Papa.



Según la visión de Francisco, la ONU ayuda a evitar las guerras, como en el caso de Chipre, "pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa, o como las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder".

"Es que la constitución que tiene no le da poder", aseveró.



Para el sumo pontífice los organismos internacionales requieren actualmente "valentía y creatividad". "Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves, estas situaciones de muerte".



Dijo que, además, ya es momento de "repensar" el concepto de "guerra justa". "Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero, como se usa hoy día ese concepto, hay que repensarlo.



Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral. Resolver las cosas con una guerra es decirle no a la capacidad de diálogo, de ser constructivos, que tienen los hombres", señaló.

El papa Francisco se ha pronunciado en favor de detener la guerra en Ucrania. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Sueño latinoamericano

En otro tramo de la entrevista, de casi una hora, el exarzobispo de Buenos Aires y excardenal primado de Argentina habló sobre Latinoamérica, una región que, según indicó, "todavía está en ese camino, lento, de lucha" por lograr el sueño "por la unidad de la región" que tuvieron los héroes de la independencia suramericana José de San Martín y Simón Bolívar.



Según el Papa, Latinoamérica "siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar, de los imperialismos explotadores".



"El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Donde cada pueblo se sienta a sí mismo con su identidad y, a la vez, necesitado de la identidad del otro. No es fácil", afirmó Francisco.



Tras los problemas físicos que ha afrontado en los últimos meses, Jorge Mario Bergoglio, de 85 años y que inició su pontificado el 13 de marzo de 2013, prefirió dejar a Dios la respuesta sobre su futuro en esta vida y al frente de la Iglesia.



Consultado sobre si habrá "Papa y Francisco para rato", simplemente respondió: "Que lo diga el de arriba".



EFE