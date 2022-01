Un niño de 10 años sorprendió el 20 de octubre de 2021, tras acercarse al papa durante la audiencia general. El pequeño puso a prueba al pontífice, jugó con él e intentó quitarle el solideo.



Como era de esperarse, el tierno momento se volvió viral. Sin embargo, para la madre de Paolo Bonavita fue más que un acercamiento. Ella lo define como milagro.



Bonavita era un niño que padece de epilepsia y autismo.

Según informa su madre, Elsa Morra, la salud del pequeño empeoraba cada vez más, a tal punto que muchos especialistas temían que se tratará de un tumor cerebral.



No obstante, aquella inesperada acción llevó a que Paolo Bonavita mejorara milagrosamente, así se lo comunicó Elsa Morra al Grupo ACI.



Papa Francisco lamenta que vacunas contra covid-19 sean 'un lujo'



“Es un milagro. Es un milagro, para nosotros, para mi familia”, dijo la madre del niño.

¿Cómo fue la inesperada visita de Paolo Bonavita al papa Francisco?

De acuerdo con las imágenes del video que fue compartido en redes sociales, el niño de 10 años interrumpió la audiencia.



En repetidas ocasiones intentó quitarle el solideo al papa. Es más, no se bajó del altar hasta que le dieran uno para su uso propio.

El Papa Francisco, en oración dominical del Ángelus. Foto: AFP

Y, aunque para millones de visualizadores este no fue más que un acto gracioso y lleno de ternura, la madre de Paolo Bonavita lo tomó como algo más trascendental y espiritual. Ella contó su anécdota al diario católico ‘ACI Prensa’.



“Paolo no tuvo fuerzas para subir. De hecho, cuando Paolo baja las escaleras necesita un apoyo, una mano o un pasamanos, pero ese día pudo subir solo. Tropezó un poco, dos o tres veces, pero enseguida tuvo el instinto de volver a levantarse. El Señor estaba con él ese día, muy cerca, le había dado la mano, estoy convencida”, contó Elsa.



Papa Francisco dice que violencia contra las mujeres es un ultraje a Dios



Según el metraje, el colaborador de la Prefectura de la Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza, se levantó de su silla y se la dio a Paolo.

📹VIDEO: Un momento conmovedor: Niño se acercó sorpresivamente al #PapaFrancisco durante la #AudienciaGeneral. Jugó con el Pontífice y lo hizo reír poniendo a prueba todos los protocolos. El niño quería el solideo del Papa y solo se fue tras conseguir uno. pic.twitter.com/MQFgCSQC2D — ACI Prensa (@aciprensa) October 20, 2021

La audiencia siguió su curso normal. Sin embargo, la presencia del niño cautivaba a los peregrinos que se encontraban en el recinto.



Cuando fue el turno del papa para hablar, el pontífice recordó el episodio con Paolo y señaló “me acordé de lo que dijo Jesús sobre la espontaneidad y la libertad de los niños, cuando este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en su casa (...) Y Jesús nos dice: ‘También ustedes, si no se comportan como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos’”.



Además, el Santo Padre, también, saludó a Elsa Morra. Le tomó la mano y dijo: “¡Signora, forza! (¡Señora, fuerza!, en español) Lo imposible no existe para ti. Estaré cerca de ti en la oración. Sigue adelante. Has hecho tanto por tu hijo. Eres una súper mamá”.

¿Qué pasó después del encuentro?

La madre indicó que el acercamiento que tuvo Paolo con el papa, ayudó para que su hijo tuviera mejores resultados médicos.

El papa Francisco recibió al niño con los brazos abiertos y estuvo dispuesto a jugar con él. Foto: AFP

De acuerdo con el citado medio, “Elsa recibió una llamada telefónica la noche de ese día, 20 de octubre, para pedirle que llevara a Paolo a realizar pruebas al día siguiente en su ciudad natal de Bari”.



Pues los especialistas se encontraban sumamente preocupados por la salud del pequeño.



Sin embargo, y pese a la preocupación de los expertos, la madre de Paolo estaba confiada en que algo bueno iba a pasar.



Y fue así. De hecho, los médicos quedaron impactados al ver las mejoras en el niño de 10 años.



El papa pide a los matrimonios rotos que no causen dolor a los hijos



“En dos semanas el nivel de prolactina de Paolo bajó a 26, que son otros 80 puntos menos”, explicó Elsa al ‘ACI Prensa’.



Por fortuna, el cambio favoreció a Paolo y evitó que se le practicará un procedimiento riesgoso. Según detalló el medio, se trataba de una cirugía con probabilidades de dejarlo invalido o incluso provocarle la muerte.

