El papa Francisco alertó este lunes desde Ciudad del Vaticano sobre el riesgo de que el mundo se precipite hacia una Tercera Guerra Mundial y dijo que hace años que se viven "guerras salvajes de destrucción" como la que azota a Ucrania.



"Hace años que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, en capítulos, con guerras en todas partes, aunque la guerra en Ucrania "nos toque más de cerca", dijo Francisco en una entrevista en español con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki por el canal de "streaming" ViX de "Noticias Univision 24/7".



El papa habló de la pandemia de coronavirus, la guerra en Europa, los escándalos de abusos de menores en la Iglesia, el aborto, además de no rehuir preguntas relativas a su estado de salud o el rumor de una posible renuncia.



El pontífice, de 85 años, se refirió al drama en Yemen y Siria, a la vida truncada de 30.000 soldados, chicos que murieron en el desembarco en las playas de Normandía, a los conflictos bélicos "que se nos imponen", que muestran que "hemos perdido la conciencia de la guerra".

Las armas nucleares son inmorales

Y "la humanidad sigue fabricando armas", lamentó el pontífice, para agregar con firmeza que la guerra "esclaviza", deshumaniza, y que, según el Catecismo católico enseña, "el uso y posesión de armas nucleares es inmoral y no podemos jugar con la muerte a la mano".



Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, Francisco dijo que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios, "del país que es agredido" y de las "cosas salvajes que leemos y que ya se sabe quién las hace".



Se mostró partidario de "dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona" y sonrió cuando le preguntaron sobre comentarios en los que se le acusa de ser "filoruso": "Me río. La capacidad de opinar de la gente no tiene límite" y muchas de las opiniones se construyen a golpe del último Twitter, dijo.



