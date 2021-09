El papa Francisco desmiente las versiones sobre su renuncia

El papa Francisco, operado del colon hace dos meses, indicó que no se le pasó "por la cabeza" renunciar, desmintiendo así rumores al respecto difundidos por medios italianos en una entrevista a un medio español en la que anunció además un viaje próximamente a Grecia, Chripre y Malta.

"A mí ni se me pasó por la cabeza", indicó el papa en una larga entrevista difundida este miércoles por la radio española Cope. "íYo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!", añadió.



(Le puede interesar: Rumbo a la santidad: joven, venerable por negarse a quimio y salvar su bebé)



"Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave", agregó, entre risas, precisando que se mantiene alejado de los rumores y que solo lee un diario italiano y nunca mira la televisión.

Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave FACEBOOK

TWITTER

Al ser consultado sobre cómo se encontraba, el papa respondió sonriente que "todavía vivo" y rindió un homenaje particular a un enfermero italiano "de mucha experiencia".



"¡Me salvó la vida! Me dijo: 'Usted tiene que operarse'. Había otras opiniones", como el uso de antibióticos, cuenta el sumo pontífice argentino, agregando que el enfermero le brindó explicaciones claras. Francisco recordó que una enfermera ya le había salvado la vida una vez en 1957 en Argentina, al duplicar la cantidad de antibióticos que le había recetado su propio jefe para tratar un infección grave en los pulmones.



El papa argentino, de 84 años, fue operado el 4 de julio para extirparle una parte del colon, en una intervención programada y realizada con anestesia general. Francisco sufre también de una ciática crónica que le hace cojear y le causa fuertes dolores, por lo que en varias ocasiones ha tenido que renunciar a celebrar ceremonias oficiales.



(Lea aquí: El papa respecto a su reciente operación: 'Un enfermero me salvó la vida')

Facebook Twitter Linkedin

El Papa Francisco durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Foto: EFE

Sus viajes

El pontífice tiene programados una serie de viajes al exterior este año, entre ellos uno del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia, con una etapa de pocas horas a Budapest, capital de Hungría.



Este miércoles anunció además que viajará a Grecia, Chipre y Malta. "Ahora está en programa Eslovaquia. Después Chipre, Grecia y Malta", indicó el sumo pontífice argentino, que reiteró su decisión de priorizar "los países más chicos" de Europa asumida desde el inicio de su papado en 2013.



(En otras noticias: Asesinatos, desapariciones y otros sorprendentes crímenes en el Vaticano)



Al ser consultado sobre una posible visita a España en 2022 para el año Jacobeo de Santiago de Compostela, Francisco no descartó la posibilidad, pero tomó la precaución de precisar que eso no garantizaba una visita de Estado.



El papa viajó por ejemplo a Estrasburgo para pronunciar un discurso ante el Parlamento europeo sin por lo tanto efectuar una visita oficial a Francia. "Fui a Estrasburgo pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro", dijo.



Francisco, simpatizante de las "periferias" y las comunidades católicas pequeñas pero fervorosas, recordó que su primer viaje en Europa fue a Albania. "Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos", comentó.



AFP

Más noticias