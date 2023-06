La operacion de hernia abdominal a la que fue sometida hoy el papa Francisco en el hospital Gemelli de Roma, para la que ha tenido que recibir anestesia general, ha terminado sin complicaciones, constitucion el Vaticano.



(Además: Tras cirugía, se cancelan las audiencias del papa Francisco hasta el 18 de junio)



"La intervención quirúrgica ha terminado. Se ha desarrollado sin complicaciones y ha durado tres horas", explica un escueto comunicado de la Santa Sede, que por el momento no ha ofrecido más detalles.



(Puede leer: ¿Qué es una hernia incisional y por qué se debe operar el papa Francisco?)

El pontífice, de 86 años de edad, deberá permanecer algunos días ingresado y la Prefectura de la Casa Pontificia, que gestiona su agenda, canceló hoy todas sus actividades hasta el próximo 18 de junio.



Acto seguido, el papa ha sido trasladado al apartamento pontificio del Gemelli, en la décima planta, según avanzan los medios locales.



(Siga leyendo: Estas fueron las palabras del papa Francisco antes de operación por urgencia)



Francisco recibió anestesia general, según ha confirmado la Santa Sede en un comunicado de esta mañana.



La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el equipo del cirujano Sergio Alfieri, que ya le operó hace dos años del colon.

Facebook Twitter Linkedin

El papá Francisco durante una reunión con estudiantes en Roma. Foto: EFE

En concreto se le ha practicado una laparotomía en una hernia incisional abdominal, probablemente producida tras su operación de colon de hace dos años, ante el riesgo de que pudiera causarle una obstrucción intestinal.



El Vaticano explicó que "la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional incarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran".



(Lea también: Después de reunirse con el Papa, Martin Scorsese anuncia una nueva película de Jesús)



La operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados del TAC al que se sometió ayer, martes, y se produce después de la intervención de colon de julio de 2021.



Francisco fue operado del colon por divertículos en el mismo hospital romano el 4 de julio de 2021, con la extirpación de 33 centímetros de intestino, y fue dado de alta después de 10 días, a los que siguió una lenta recuperación.



(Además: Ortega estrecha cerco sobre Iglesia católica en Nicaragua)

La intervención quirúrgica ha terminado. Se ha desarrollado sin complicaciones y ha durado tres horas. FACEBOOK

TWITTER

Se trata de la tercera vez que el papa es internado en el hospital romano, donde estuvo ingresado tres noches a finales de marzo por “una pulmonía aguda”.



El papa demás sufre un problema en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o a desplazarse en silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.



(Lea también: Papa Francisco hace preocupante llamado por la baja natalidad y propone solución)



Durante una rueda de prensa de regreso de un viaje confesó que la anestesia le afectó mucho durante la operación en el colón y "aún arrastra algunos efectos". "No se juega con la anestesia y por eso se piensa que no es conveniente", dijo respecto a esa posible operación.

EFE