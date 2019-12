Papa Francisco acaba con el secreto pontificio en casos de pederastia

En un paso más para combatir la pederastia eclesial, el papa Francisco acabó este martes con el secreto pontificio en los procesos por casos de abusos a menores, de violencia sexual o de pornografía infantil.



Con un breve texto magisterial de solo cinco puntos, el Pontífice estableció que toda la documentación relativa a casos de pedofilia conservada en archivos del Vaticano o de las diversas diócesis podrá ser entregada a los magistrados de los países que lo soliciten.



Esta decisión es una histórica reivindicación de las víctimas y fue abiertamente planteada durante la conferencia sobre protección de menores celebrada el pasado febrero en Roma con representantes de todos los episcopados.



La reforma, que entra en vigor de manera inmediata en el día en que Jorge Mario Bergoglio cumplió 83 años, no implica en cualquier caso acabar con la confidencialidad en el tratamiento de estos procesos ni tampoco suprime el secreto de confesión, que sigue siendo inviolable.



El quinto punto de la nueva instrucción responde además a otra de las quejas habituales de las víctimas: la imposición que buena parte de las autoridades eclesiales ha llevado a cabo hasta hace bien poco para que no hablen en público de lo que les ha ocurrido ni de quiénes son sus agresores. El texto deja claro que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.

El arzobispo maltés Charles Scicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la fe y el mayor experto con que cuenta la Santa Sede a la hora de combatir la lacra de la pederastia eclesial, calificó de “histórica” esta decisión del Papa, que dará mayor celeridad y transparencia a los procesos.



“La víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del derecho canónico”, comentó Scicluna en una entrevista con el portal oficial de novicias de la Santa Sede.



En una entrevista con la revista 'Vida Nueva' publicada el pasado marzo, el arzobispo maltés ya adelantó que no veía “la necesidad de hacer más pesada” la confidencialidad de los procesos “con el secreto pontificio a nivel local” y reconoció que no tenía noticias de que se hubieran aplicado penas por la violación de dicho secreto.

La comisión real encargada de investigar la respuesta oficial a los abusos sexuales de menores en Australia desde 1950 tomará declaración a la práctica totalidad de los obispos del país. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El grado de subjetividad con que muchos prelados interpretan la norma de 1974 que regula esta cláusula llevaba a que muchas víctimas no recibieran información de cómo se estaba desarrollando su caso.



El arzobispo español Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, destacó por su parte que el nuevo documento afecta también a los posibles encubrimientos que los obispos u otras autoridades eclesiásticas pudieran realizar con casos de abusos sexuales a menores.



Arrieta subrayó que la abolición del secreto pontificio no acaba con la obligatoriedad de mantener un grado de confidencialidad que proteja “la buena fama de las personas implicadas”, sin que esto suponga en ningún caso un “obstáculo” para la plena colaboración con la legislación civil de cada país, incluida la eventual obligación de denuncia en caso de conocimiento de supuestos abusos.

'Sobre la confidencialidad de las causas' no es el único documento para combatir la pederastia que la Santa Sede publicó ayer. También vio la luz un segundo texto magisterial con el que el Pontífice permite que los laicos doctores en derecho canónico que cumplan los requisitos exigidos puedan ejercer como abogado y fiscal en los procesos canónicos por abusos. Hasta ahora sólo podían hacerlo si eran sacerdotes.



Este segundo documento endurece además la norma que castiga “la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores por parte de un clérigo”, elevando la edad de las víctimas a los 18 años frente a los 14 años considerados hasta el momento. .

Las víctimas de sacerdotes pederastas celebraron la decisión de Bergoglio. “Por fin Francisco nos da una buena noticia. Nunca más los casos de pederastia se tienen que tratar de forma secreta”, comentó Miguel Ángel Hurtado, de la asociación española Infancia Robada.



La irlandesa Mary Collins, superviviente de abusos en su infancia e histórica militante en esta lucha, consideró por su parte la decisión del Pontífice una “excelente noticia” y celebró que por fin llegue un cambio “real y positivo”



DARÍO MENOR

Para EL TIEMPO

Roma