'Es un grito de protesta' del papa por abusos sexuales en la Iglesia

El papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar el tema de los abusos sexuales en la Iglesia. Será del 21 al 24 de febrero de 2019, una cita extraordinaria, pues no existen antecedentes cercanos de un llamado de este tipo para debatir de un tema que ha sido la mayor fuente de descrédito para el catolicismo en los últimos años. La protección de los menores es la prioridad. EL TIEMPO conversó al respecto con el sacerdote jesuita Carlos Novoa, doctor en teología de la Universidad Javeriana.

¿Por qué es importante este llamado urgente del Papa?

Es importante porque recordemos que cada país en el mundo tiene un comité formado por todos los obispos, una organización formada por todos los obispos de cada país, que se llama la Conferencia Episcopal, y eso tiene un presidente. Entonces, es un organismo de consulta, es un organismo de coordinación, que estrictamente hablando no tiene ninguna autoridad porque cada obispo depende directamente del papa, pero sí gestiona unas labores de coordinación muy importantes en todos los ámbitos de la iglesia.



Esos organismos coordinan toda la actividad pastoral de los obispos y de la iglesia, y tienen una influencia grande dentro de la orientación y la dinámica de las Conferencias Episcopales, de las iglesias y de toda la comunidad católica. Entonces es algo importante.

¿Alguna vez se ha hecho una reunión de esta naturaleza?

De los presidentes de todas las Conferencias Episcopales no, no me acuerdo que se haya hecho. Es un hecho extraordinario. Que yo recuerde nunca se ha hecho en la historia de la Iglesia.



Segundo, el papa está poniendo un hito más, un hecho más, relevante respecto a su compromiso en la lucha contra el abuso sexual de menores por parte del clero. Entonces, insisto: es un hito, es un hecho, es un paso adelante, es un grito de protesta del papa Francisco para sacudirnos aún más respecto a esta situación y a la importancia de que esta no se repita.

¿Qué soluciones podría aportar esa reunión extraordinaria?

Las soluciones al problema ya están marchando, han sido múltiples, diversas, están siendo ejecutadas. Yo creo que esta reunión va a fortalecer ante todo la actitud de la iglesia para implementar muy a fondo las leyes que ya se han tomado, que son muy serias, e inclusive para producir otras, porque siempre se pueden producir más precauciones y más medidas, y sobre todo para fomentar una gran conciencia dentro de la comunidad católica y dentro del clero de la delicadeza, de la gravedad de esta situación para que no se vuelva a repetir por ningún motivo.