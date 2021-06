Países de la UE ya pueden usar el certificado de vacunación digital

Los países de la Unión Europea pueden desde este martes empezar a utilizar el certificado de vacunación de forma voluntaria, después de que se haya puesto en funcionamiento la plataforma digital que permite la interoperabilidad del documento entre los Estados miembros.



Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia se conectaron este martes a esta plataforma, según informó la Comisión Europea.



Oficialmente, no obstante, el documento no entrará en vigor en toda la UE hasta el 1 de julio, con la intención de facilitar la movilidad de cara a las vacaciones de verano, entre todos aquéllos que puedan demostrar que están vacunados contra el covid-19, que tienen un test PCR negativo o que tienen anticuerpos, por haber superado la enfermedad.



Los gobiernos se han comprometido a no obligar a realizar cuarentenas a todos los que puedan demostrar, de alguna u otra forma, que están sanos, si bien podrán imponer restricciones en caso de un empeoramiento de la situación epidemiológica, por ejemplo si creen es necesario para combatir las variantes del virus.



El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen.



Ahora bien, cada país tendrá libertad para decidir si acepta otras vacunas no autorizadas por la EMA, como la rusa Sputnik V o la china Sinopharm.



EFE

