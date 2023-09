El Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes de los Países Bajos notificó, el 2 de septiembre de 2023, el primer caso de infección humana por una variante del virus de la gripe A (H1N1), también conocida como gripe porcina, a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Este es el primer contagio humano del virus en el país durante el año. Hasta ahora no hay indicios de cuál es la fuente de infección. El hombre no habría tenido ningún contacto directo con cerdos.



En Michigan, Estados Unidos, también se informaron dos infecciones a personas por gripe A de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en el mes de agosto.



El infectado es un adulto de la provincia de Brabante Septentrional, quien no tenía enfermedades previas ni había sido expuesto a animales. El 20 de agosto, el hombre presentó fatiga y malestar general, al día siguiente se desarrolló una infección respiratoria aguda con escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, tos y fiebre.



Como parte de la vigilancia rutinaria de enfermedades respiratorias, el 22 de agosto, se tomó una prueba que fue enviada al Centro Nacional Neerlandés de Gripe, situado en el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente, donde salió positivo para el virus de la gripe A.



Durante un lapso de 10 días se monitoreó a las cinco personas cercanas al paciente, abarcando así el período de incubación máximo. Ninguna de ellas manifestó síntomas relacionados con la enfermedad.



Por ahora, no se encontraron indicios de transmisión entre individuos. El ministerio de salud clasificó el caso como un evento esporádico de influenza A(H1N1)v en humanos. Hasta el 7 de septiembre, no hay contactos sintomáticos y no se han notificado más detecciones en la vigilancia de rutina.



La Organización Mundial de la Salud asegura que “la probabilidad de propagación comunitaria entre humanos y/o de transmisión internacional de enfermedades a través de humanos se considera baja”.

Desde 1986, se han documentado un total de nueve casos de variantes del virus en seres humanos en los Países Bajos. Esta es la tercera infección humana por el virus de la influenza porcina en los últimos cinco años. Anteriormente los casos han sido por los virus de la influenza A(H1N1)v y A(H1N2)v, sin embargo, no ha habido evidencia de transmisión de persona a persona.



Por otro lado, el 4 de agosto de 2023, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional de Estados Unidos (RSI) informó que ocurrieron dos infecciones humanas causadas por dos tipos diferentes de virus de la gripe porcina.



De acuerdo con la información de Centro para el Control de Enfermedades (CDC), las dos infecciones ocurrieron en personas que asistieron a diferentes ferias agrícolas de Michigan en Estados Unidos y tuvieron contacto con cerdos. Sin embargo, en este caso la infección se dio por la variante de la influenza A H1N2 y H3, que generalmente se asocian con el contacto de animales.



¿Qué es la gripe porcina o gripe A?

La gripe H1N1 es un tipo de virus de la influenza A. En 2009, la OMS, declaró a la gripe como pandemia. Se registraron 284.400 muertes durante el año.



Esta era una nueva combinación de la influenza que infecta a cerdos, aves y seres humanos. En agosto de 2010, se declaró fin de la pandemia, sin embargo, la cepa de la gripa se convirtió en una de las que causa influenza estacional.



El 2009 fue un año crítico a nivel mundial por la presencia del virus . Foto: AFP archivo

La gripe estacional se caracteriza por síntomas como fiebre, tos, malestar, secreción nasal, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta. La tos puede durar 2 semanas o más.



De acuerdo con información, la mayoría de las personas mejoran por su cuenta, sin necesidad de atención médica. No obstante, en personas con alto riesgo la gripe puede ser una enfermedad grave e incluso mortal.



Según la OMS, las epidemias anuales causan 3 a 5 millones de casos graves y 290 000 a 650 000 muertes. En países industrializados, las muertes se producen en mayores de 65 años.



La vacuna contra la influenza estacional protege y ayuda a combatir la gripe H1N1 y otros virus similares.

Es obligatorio reportar todos los eventos o infecciones humanas causadas por subtipos del virus de la gripa A, ya que se considera con un gran potencial de impacto en la salud pública, según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).



