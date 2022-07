La Fiscalía del Principado de Asturias citó a audiencia a un hombre y a una mujer señalados de zarandear a su hija de tres meses y, en consecuencia, de haberle causado graves daños cerebrales. El ente investigativo pidió tres años de cárcel para los responsables.

El litigio se llevará a cabo este viernes 15 de julio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, Asturias, en el cual se definirá la condena.



Los acusados empezaron su relación sentimental a finales del año 2019 y, posteriormente, se fueron a vivir juntos con dos hijos de la mujer. Entre ellos estaba la bebé, víctima de las agresiones, nacida en ese mismo año, según reseñó el medio español ‘ABC’.

Los hechos

Los reportes del Ministerio Fiscal, encargado del caso, dictan que los actos de violencia contra la menor iniciaron el 13 de enero de 2020, cuando la pareja fue a visitar a la abuela materna de la niña en la provincia de Guijón, Asturias.



Un día, la bebé comenzó a llorar fuertemente y el hombre, desesperado por el llanto, sacó a la pequeña del coche, la tomó de las axilas y la lanzó al aire entre cuatro y cinco veces, de acuerdo con la denuncia. Este movimiento generó que la cabeza de la víctima se balanceara bruscamente de adelante hacia atrás.

Los padres, desesperados, zarandearon a la bebé para que dejara de llorar. Foto: iStock

En otra ocasión, el 18 de febrero del mismo año, la madre alzó a la niña de las axilas y la zarandeó fuertemente para que dejara de llorar. Según los investigadores del caso, los señalados ejecutaron estos actos sin tener en cuenta la debilidad de la menor y no se percataron de los daños que le podrían causar.



Días después de las agresiones, la bebé enfermó gravemente y fue llevada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias. Cuando llegó al centro de salud, presentaba hematomas, taquicardia, respiración superficial, bajo nivel de conciencia e hipotonía; y no tenía reacción a los estímulos dolorosos.



Posteriormente, la menor sufrió parálisis y movimientos erráticos en sus extremidades. Todos los síntomas fueron signos de alerta para los profesionales de la salud, por lo que de inmediato le realizaron los respectivos exámenes.

La niña presentaba taquicardia y ausencia de reacción a estímulos dolorosos. Foto: iStock

Los médicos encontraron cuál era el diagnóstico de la bebé: un daño cerebral severo que le dejará secuelas por el resto de su vida. Se prevé que la niña tenga retraso motriz y cognitivo; déficit visual y cognitivo y, posiblemente, alteración en la memoria.



La menor tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del hospital, donde permaneció 19 días y salió el 10 de marzo de 2020.

Consecuencias legales

Según informaron los medios locales, la madre de la pequeña fue enviada a prisión preventiva y permaneció detenida desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 25 de noviembre de ese mismo año. Luego de ese lapso, se le concedió la libertad condicional.



Sin embargo, se le imputó una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de la niña, quien fue declarada en situación de desamparo por el juez encargado. Esta medida también le prohíbe dirigirse al domicilio de la menor y tener contacto con ella mientras se tramita su condena.

La madre de la menor tiene una orden que le impide acercarse a menos de 500 metros de ella. Foto: iStock

Ahora, el Ministerio Fiscal solicita que se les imponga a los señalados tres años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que permanecerían recluidos.



También se solicita que la orden de alejamiento sea imputada a los dos acusados y tenga vigencia de ocho años. Por otra parte, la Fiscalía pidió que los presuntos victimarios indemnicen a la menor, de acuerdo al monto que se establezca por el juez, por los perjuicios emocionales y físicos causados, además de los gastos médicos y los respectivos intereses legales.

