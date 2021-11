Jueza absuelve a papá que era procesado por darle 'nalgada' a su hija

En la ciudad de Almería, en España, una jueza absolvió al padre de una menor de 13 años que le dio una nalgada a su hija para “corregirla”, según informaron medios locales.



El hombre enfrentaba una petición de nueve meses de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años a petición de la Fiscalía.

Las autoridades buscaban condenarlo por el delito de “lesiones en el ámbito familiar, por golpear en el glúteo a su hija menor de edad para reprenderla”, informó el medio español ‘20 minutos’.



Según el cubrimiento, la sentencia indicaba que el pasado 16 de febrero de 2020, el acusado estaba con la menor y sus otros dos hijos en su casa cuando reprendió a la niña por haber mordido a uno de sus hermanos.



Según el acusado, lo hizo para “corregirla” sin pensar que el golpe “fuera de suficiente intensidad para causar una lesión”.



El fallo de la jueza aún no es una sentencia en firme, y el caso puede ser llevado ante la Audiencia Provincial de Almería, informaron.



“Para la jueza no ha quedado acreditado que a consecuencia del golpe la menor sufrió lesiones, en concreto tres erosiones, que precisaron de asistencia facultativa y que tardaron tres días en curar”, indicó el citado medio.

Facebook Twitter Linkedin

La menor denunció a su padre, en compañía de la madre, por haberle dado la palmada en el glúteo. Foto: iStock

(Además: ‘No todas son explotadas': pareja que se dedica a la prostitución).



Según se informó, la menor había denunciado a su progenitor en compañía de la madre.



Después del incidente, la niña había intentado llamar a la línea de emergencia y, por esa razón, su padre le había quitado el teléfono celular.



La pareja actual del acusado habría corroborado la versión que este dio a las autoridades y aseguró que era la primera vez que había golpeado a sus hijos.



El médico forense recalcó que las lesiones no eran “compatibles con una palmada o azote en la nalga”, sino más bien con un arañazo.



“Se trata de un simple acto de represión de una conducta previa impropia, de una palmada que no ha provocado lesión, propinado por el acusado a su hija en una situación aislada y puntual, que no merece en este supuesto, considerando el contexto y la forma en que se ha producido y, en particular, la acción realizada por la propia hija, reproche punitivo y sanción penal”, sentenció la jueza, según ‘20 Minutos’.

Facebook Twitter Linkedin

La justicia no le dio al padre ni reproche punitivo ni sanción penal. Foto: istock

Más noticias

Video: reaparece en TikTok ‘Peter La Anguila’, el fenómeno viral de 2012

Mujer fue al hospital por tos y regresó a casa sin piernas y un brazo

Graban a Jhon Álex Castaño, el 'Rey del chupe', pasado de tragos en evento

'Los Pecados de Inés de Hinojosa': 33 años del primer beso lésbico en TV

Las rutinas de JLo y otras famosas para trabajar gluteos y abdomen

Tendencias EL TIEMPO