España logró este jueves un apoyo "mayoritario" de los países de la Unión Europea (UE) a una propuesta sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza pendiente de acuerdo entre los Estados miembros sobre el Pacto europeo de Migración y Asilo.



(Además: ¿Cuánto será el costo del permiso Etias para colombianos en 2024?)



El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, constató durante un Consejo de ministros europeos de Interior que existe "una voluntad mayoritaria incuestionable" sobre la propuesta, que contó con el apoyo de Alemania y Francia pero a la que se opusieron durante un debate público Polonia y Hungría.

Tras comprobar ese apoyo, el ministro español dijo que la propuesta será remitida a los embajadores permanentes (Coreper), que se reúnen este mismo jueves.



Una vez se constate en el Coreper que existe una mayoría cualificada que apoya el texto, se podrá hablar de acuerdo formal en el Consejo y el siguiente paso sería el inicio de las negociaciones con el Parlamento Europeo.



(Puede leer: Italia quiere imponer pruebas médicas a migrantes para comprobar su edad)



Durante el debate público sobre esa legislación, la ministra alemana, Nancy Faeser, destacó el "excelente trabajo" de la presidencia española del Consejo de la UE para llegar a la última propuesta y mencionó la existencia de una "mayoría cualificada" en el Consejo.



"Ahora tenemos que concluir el trabajo legislativo y creo que lo podemos conseguir", consideró la ministra.



De lo contrario, advirtió, "seguirá habiendo gente que muera en las fronteras de la UE. No podemos permitirlo".



(Además: Estatuto de Roma: ¿por qué amenaza a Vladímir Putin y qué papel juega Armenia?)



Francia, por su parte, valoró los "progresos" logrados y consideró que conseguir un acuerdo en el Consejo hoy es de "gran importancia para permitir la adopción de todo el pacto migratorio antes de que termine la legislatura".



En contra de la propuesta se pronunció Hungría, que opinó que la legislación planteada "puede tener efecto llamada" y "pone en peligro nuestros valores".



Según el ministro húngaro, Bence Retvari, con las normas propuestas la UE terminaría "en manos de los traficantes en lugar de luchando contra ellos" y se "agudizará el problema" de los flujos de irregulares.



Hungría llamó además a acordar esta legislación no por mayoría cualificada, sino por "consenso".



El ministro polaco, Bartosz Grodecki, consideró por su parte importante "no perder el tren" de la negociación del pacto migratorio, pero opinó que lo propuesto no es "suficiente" para resolver los retos existentes.



Desde la Comisión Europea, tanto el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas como la comisaria de Interior, Ylva Johansson, llamaron a aprovechar una "oportunidad única" para cerrar un acuerdo sobre la pieza pendiente del pacto migratorio.

Facebook Twitter Linkedin

La crisis entre Turquía y Siria y la medida de Turquía de no impedir a los migrantes el ingreso a Europa, desató una oleada de personas que intentan cruzar la frontera para llegar a Grecia. Foto: EFE

¿Qué es el Reglamento de Crisis?

El Reglamento de Crisis es la normativa que se aplicará en caso de situaciones de crisis o de fuerza mayor, como por ejemplo con las llegadas masivas de migrantes.



Es uno de los elementos clave del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que Bruselas presentó en 2020 y que las instituciones europeas quieren cerrar antes de final de la legislatura, en el primer semestre de 2024.



El pasado 26 de julio los embajadores permanentes de los países de la UE (Coreper) fracasaron en el intento de lograr un acuerdo sobre esa legislación.



La propuesta contó entonces con la oposición de Polonia, Hungría, Austria y Chequia mientras que Alemania, Países Bajos y Eslovaquia se abstuvieron.



Sin embargo, el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió este miércoles que su Gobierno no puede seguir bloqueando a nivel europeo el acuerdo sobre la reforma migratoria y que dejará de vetar el controvertido mecanismo de gestión de crisis, según informaron varios medios alemanes.



El cambio de actitud de Alemania facilitaría alcanzar la mayoría cualificada necesaria para el acuerdo entre los Estados miembros.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes llegan en pequeñas embarcaciones al puerto de Lampedusa, en Italia. Foto: AFP

Reforma del pacto migratorio

Los países de la Unión Europea (UE) deberán sellar un acuerdo sobre la reforma de la política migratoria común "en los próximos días", dijeron este jueves altos funcionarios.



"Estoy convencido que en breve, en los próximos días, podremos llegar a ese acuerdo total", dijo el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al fin de una reunión de ministros de la UE en Bruselas.



El funcionario añadió que ese acuerdo debería ser alcanzado en una reunión de los representantes permanentes de los países de la UE en Bruselas y antes de la cumbre del bloque del 5 y 6 de octubre en Granada, España.



"Creo que estamos muy, muy cerca de conseguir esa conformidad necesaria, imprescindible, a muy corto plazo. Los trabajos de estos últimos días (...) de todas las delegaciones ha sido realmente importante", agregó.



Esto "ha permitido que podamos ser optimistas que quedan detalles que pulir y que en los próximos días podamos anunciar un enfoque general".



"Hay una diferencia que -permítanme que lo diga- es de matices", dijo Grande-Marlaska.



La UE discute desde hace tres años una reforma del pacto sobre política migratoria, con el objetivo de un entendimiento para que los países del bloque compartan la responsabilidad por la recepción a los migrantes o en cubrir los costos.



En julio de este año el bloque realizó un enorme esfuerzo para aprobar e implementar la reforma, pero el intento fracasó por falta de los votos necesarios, en particular la abstención de Alemania.



Ante la frustración generalizada por el estancamiento de las conversaciones, España (que ocupa la presidencia semestral del Consejo de la UE) hizo circular su propuesta de compromiso que pareció abrir la puerta a un entendimiento con el apoyo de Alemania.



Sin embargo, la reunión terminó sin un pleno entendimiento, y la cuestión pasa ahora a negociaciones a nivel de los embajadores de los países del bloque.



Entre las propuestas clave del paquete de reforma lanzado por la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE) se destacan extender el período de detención de los migrantes irregulares, y acelerar las evaluaciones de las solicitudes de asilo.



El contenido final de la reforma del pacto migratorio aún deberá ser negociado por los países del bloque con los diputados del Parlamento Europeo.

El papel de los países de Latinoamérica

Este jueves los ministros de Interior de los países de la UE mantuvieron una reunión con sus homólogos nucleados en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI).



De acuerdo con Grande-Marlaska, las discusiones se centraron en profundizar la coordinación entre europeos y latinoamericanos, incluyendo impulsar la creación de Ameripol, un equivalente de Europol.



"Esperemos que Ameripol quede institucionalizada pronto, con la aprobación de estatutos", expresó el funcionario español. A su vez, Johansson destacó que "nos concentramos en cooperación policial".



La funcionaria mantendrá este viernes un encuentro con el ministro colombiano de Defensa Nacional, Iván Velásquez, para conversar sobre cooperación en materia policial y acciones contra traficantes de drogas.



"Colombia es el único país latinoamericano con el que tenemos acuerdos mediante Europol, y eso significa que podemos hace investigaciones conjuntas", expresó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP