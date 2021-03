Pablo Iglesias: ¿qué hay detrás de su renuncia en España?

El líder de la extrema izquierda española, Pablo Iglesias, renunció a la vicepresidencia del gobierno nacional para convertirse en candidato a a la presidencia de Madrid, en elecciones regionales que tendrán lugar el próximo 4 de mayo.





La renuncia tomó por sorpresa a todos los partidos políticos. Iglesias, máximo dirigente de Unidos Podemos, hace parte del equipo de gobierno de Pedro Sánchez, en calidad de segundo vicepresidente, y ha sido una ficha determinante en la coalición que le ha permitido a Sánchez gobernar España desde enero de 2020. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzó la presidencia del país gracias al apoyo de Iglesias y, en menor grado, de otras fuerzas políticas de izquierda.



La dimisión del dirigente, no obstante, no afectará la continuidad de la coalición de gobierno, pues Sánchez remplazará a Iglesias, a solicitud suya, por Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y figura destacada de Unidas Podemos.



Iglesias decide abandonar la vicepresidencia de España para competir con la derecha por la presidencia de la Comunidad de Madrid, hasta ahora en manos de una coalición de centro derecha entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, quebrada hace unos días. La ruptura se produjo como consecuencia del enfrentamiento entre los dos socios de gobierno en la comunidad de Murcia, donde ejercían conjuntamente el poder regional.



En esa comunidad autónoma, Ciudadanos optó por romper con el PP por ignorar supuestas actividades de corrupción en la región. Tomó la decisión de convocar a una moción de censura contra esa agrupación, apoyado por el PSOE, lo que muchos políticos juzgaron como un acto de traición. Pero la moción de censura fracasó en el intento. Tres diputados de Ciudadanos se apartaron del partido, hecho que en España se conoce como labor de políticos tránsfugas, lo que impidió que Ciudadanos y PSOE sacaran al PP del gobierno regional.







Ante lo sucedido en Murcia, y con el propósito de evitar que la situación se reprodujera en Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, rompió con Ciudadanos, disolvió el parlamento regional y convocó a elecciones para el próximo 4 de mayo.

Le ganó la partida a los grupos de oposición, que tardíamente votaron a favor de una moción de censura en su contra. Demandado el procedimiento, el Tribunal de Justicia de Madrid le dio la razón a la presidenta de Madrid: la convocatoria a elecciones fue anterior al acuerdo de moción de censura.

Iglesias no se hizo esperar. Anunció el lunes su candidatura contra la derecha encabezada por Díaz Ayuso: “Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil. Lo he estado meditando mucho”.



Su aspiración está clara, pero no los números y el líder lo sabe. Necesitará a su lado a todas las formaciones de izquierda para tratar de alcanzar la presidencia regional. Mientras tanto, Díaz Ayuso asegura que ella obtendrá la mayoría absoluta. Sin embargo, aún es temprano para saber si tendrá que recurrir a otras fuerzas políticas para lograr su objetivo, como sería buscar el apoyo de Vox, partido de extrema derecha.



La salida de Pablo Iglesias del gobierno central no parece ser un inconveniente para el presidente Sánchez. Han sido constantes y públicas las divergencias en los dos líderes. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en comentar la renuncia: “España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa (sede del gobierno nacional)”.



La Comunidad de Madrid, con cerca de siete millones de habitantes, es un objetivo clave de los partidos políticos. No solo por el impacto que tienen sus acontecimientos en el orden nacional, sino por ser la región más pujante de España. Aunque en la actualidad está muy golpeada por los efectos del coronavirus, sigue siendo la primera economía del país, seguida por Cataluña, y cuenta con el mayor ingreso per cápita de España.



Los madrileños están llamados a votar el 4 de mayo, en plena pandemia, pero hasta entonces es previsible que se vean más movimientos políticos.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

