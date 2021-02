Disturbios en España por detención del rapero Pablo Hasél

El pasado 16 de febrero las autoridades españolas capturaron al rapero Pablo

Hasél debido a unos tuits que publicó criticando con dureza a la monarquía y a las fuerzas de seguridad de España. A estas últimas las acusaba de agredir injustificadamente a inmigrantes y a manifestantes.



Su arresto no fue sencillo, pues se había atrincherado, en compañía de otros jóvenes en las instalaciones de la universidad de Lérida, ciudad ubicada en el noroccidente de la región de Cataluña. La pena que tendría que cumplir es de alrededor de nueve meses.



El viernes pasado le había dicho a la 'AFP' que no se entregaría de forma voluntaria. "Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia", aseguró en ese momento.



"Muerte al Estado fascista", fue lo último que se le alcanzó a escuchar después de ser ingresado en la patrulla.



El rapero Pablo Hasél fue condenado a pasar nueve meses privado de la libertad. Foto: EFE

En 2014, el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremistas que fueron responsables de acciones violentas. En esa ocasión, la pena no se ejecutó.



La polémica por su detención de esta vez ha generado un choque entre varios sectores políticos de España. La portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, reconoció la semana anterior que no había "proporcionalidad" en la condena al rapero. Y su vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel.



"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros, el pasado 16 de febrero.



Fuertes disturbios en Madrid y Barcelona

En la capital española, después de una concentración de cientos de personas en la céntrica Puerta del Sol, hubo fuertes choques entre los manifestantes y la policía antidisturbios.



Personas con el rostro tapado lanzaron botellas y objetos contundentes contra los uniformados, que a su vez los atacaron a ellos, según comprobó un periodista de la 'AFP'.



Los altercados, que se prolongaron por varias horas, dejaron 14 detenidos y nueve heridos leves, según fuentes policiales y de emergencia. "Los violentos y los que no aceptan las normas no tienen cabida en nuestra sociedad. Condeno firmemente la violencia", tuiteó el alcalde de Madrid, el conservador José Luis Martínez-Almeida.



Entretanto, en Cataluña, la policía de la región, los Mossos d'Esquadra, respondió con cargas y disparando balas de goma para dispersar a sus atacantes. Antes de esos sucesos, en la protesta de cientos de personas se escucharon gritos de "Libertad Pablo Hásel", mientras otras personas rapearon con micrófonos y altavoces.



Protestas violentas se registraron también en Lérida, ciudad natal del rapero, Gerona y Tarragona, informaron en Twitter los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña. En total fueron detenidas 29 personas, indicaron los Mossos.



La noche del martes 16 de febrero, las violentas protestas registradas en Barcelona y otras ciudades catalanas dejaron al menos 15 personas detenidas y más de 30 heridos, entre ellos 19 policías, según las autoridades locales.

