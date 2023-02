Moldavia cerró temporalmente este martes su espacio aéreo a causa de un "objeto volante similar a un globo-sonda meteorológico", en medio de tensiones con Rusia, acusada de querer desestabilizar al país, y Rumania, miembro de la Otán, hizo despegar cazas.



En un comunicado publicado en la noche, la Dirección de la aviación civil dijo que "recibió un informe según el cual un pequeño objeto no identificado fue detectado".

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y la imposibilidad de identificar el objeto y su trayectoria de vuelo", el espacio aéreo fue cerrado por precaución y se volvió a abrir a las 2:46 p. m. (hora local) cuando se descartó el peligro.



No se había especificado la razón, pero un periódico moldavo se había referido a "un dron extranjero que vuela sin autorización".



El hallazgo de objetos voladores no identificados por parte de las naciones alrededor del mundo se ha hecho noticia en las últimas semanas, luego de que Estados Unidos identificara la presencia de un "globo espía" chino que atravesaba por su espacio aéreo.

Material recuperado en el Océano Atlántico del globo espía chino derribado el 4 de febrero. Foto: AFP

Tras el derribo de este, varios globos chinos fueron detectados en otros países, como Canadá, Colombia o Puerto Rico. Asimismo, la inteligencia estadounidense sostiene que estas aeronaves han atravesado el espacio aéreo de al menos 40 países en los últimos años.



Sin embargo, hay objetos voladores de los cuales no se conoce su procedencia. Hasta este martes se sabía de al menos tres ovnis (abreviación para objeto volador no identificado) que se encontraban sobrevolando el norte del continente americano.



Todos los objetos fueron derribados por la fuerza aérea estadounidense; uno de ellos con la autorización de Canadá.



Hasta el momento, la Casa Blanca ha afirmado que no hay indicios para sospechar que se trata de artefactos de espionaje, ni de procedencia china, ni de alienígenas, por lo que están a la espera de recuperar los artefactos derribados para obtener más información sobre estos.



El último incidente ocurrió este martes tras el cierre del espacio aéreo en Moldavia, debido a un objeto volador no identificado.



El hallazgo de un objeto volador no identificado en el espacio aéreo de Moldavia eleva las tensiones entre este país y Rusia, el cual ha sido acusado de un supuesto plan para derrocar al gobierno. Foto: AFP/ EFE/EPA/DUMITRU DORU

El pequeño país situado entre Ucrania y Rumania ha decidido reforzar drásticamente las medidas de seguridad frente a los supuestos proyectos de Rusia para derrocar el gobierno proeuropeo.



"El plan incluye atentados contra edificios estatales y la toma de rehenes por parte de saboteadores de origen militar disfrazados de civiles", declaró la presidenta Maia Sandu el lunes, unas afirmaciones "absolutamente infundadas y que carecen de pruebas", según Rusia.



Según la presidenta, el Kremlin cuenta con "la implicación de fuerzas internas", como el partido del magnate prorruso prófugo Ilan Sor, pero también de ciudadanos rusos, bielorrusos, serbios y montenegrinos y soldados entrenados.



La información fue mencionada por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Bruselas la semana pasada y procede de documentos interceptados por el servicio secreto ucraniano.



En este tenso contexto, el partido de Shor anunció manifestaciones antigubernamentales este domingo en la capital moldava.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO