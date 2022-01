La Otán y Rusia mantienen "diferencias significativas" sobre normas de seguridad en Europa, admitió este miércoles el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, quien aseguró que el bloque está abierto a nuevas consultas.



"Existen diferencias significativas entre los aliados de la Otán y Rusia en estos temas y las diferencias no serán fáciles de salvar, pero es una señal positiva que todos los aliados de la Otán y Rusia se muestran sentados a la misma mesa", dijo Stoltenberg luego de conversaciones con enviados rusos en Bruselas.



En una reunión que reactivó el Consejo Otán-Rusia, las partes quisieron allanar el camino para desactivar la crisis en la frontera ruso-ucraniana, aunque las diferencias son aún profundas. De acuerdo con Stoltenberg, los aliados de la Otán están de acuerdo en mantener una serie de encuentros con Rusia sobre temas estratégicos.



"Rusia no estuvo en condiciones de aceptar la propuesta. Tampoco la han rechazado, aunque la delegación rusa dejó claro que necesita de tiempo para retornar a la Otán con una respuesta", apuntó. "Y por supuesto en ese momento estaremos listos para sentarnos" en torno a la mesa de conversaciones, añadió.



No obstante, Stoltenberg reforzó que la Otán no hará concesiones fundamentales y no aceptará que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar.



"Ucrania es una nación soberana, tiene el derecho de defenderse. Y Ucrania no es una amenaza para Rusia. Es Rusia la agresora. Rusia ya ha usado la fuerza y continúa haciéndolo contra Ucrania", añadió, concretamente, el responsable.



La cooperación entre la Otán y Rusia, que estaba congelada desde 2014, se rompió en octubre pasado cuando la Otán expulsó a ocho diplomáticos rusos de sus instalaciones, y en respuesta Moscú decidió cerrar su oficina de representación ante la alianza militar. Ante la crisis en Ucrania las partes acordaron reactivar este Consejo.



El viceministro de Defensa ruso, Coronel General Alexander Fomin, el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, y el Secretario General de la Otán, Jens Stoltenberg. Foto: Olivier HOSLET / PISCINA / AFP

En esta reunión Rusia estuvo representada por el viceministro de Relaciones Exteriores Alexander Grushko, quien había calificado la reunión como el "momento de la verdad" en las relaciones entre Rusia y la Otán.



La subsecretaria estadounidense de Estado, Wendy Sherman, informó el martes a los aliados de la Otán sobre las conversaciones que mantuvo el lunes en Ginebra con el viceministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Riabkov.



"No hay razón para ser optimistas, pero los rusos están seriamente involucrados en la secuencia diplomática", dijo a AFP el representante de un país europeo.



Las conversaciones sostenidas por Sherman y Riabkov en Ginebra no fueron concluyentes, ya que por ahora rusos y estadounidenses se han mantenido firmes en sus respectivas posiciones.



Rusia, por ejemplo, exigió a Estados Unidos y sus aliados una garantía concreta de que Ucrania no se unirá a la Otán. Por su parte, los estadounidenses no han hecho concesiones, pero han formulado propuestas para reducir los riesgos de conflicto e iniciar el desarme convencional y nuclear, explicó la nueva embajadora de Estados Unidos ante la Otán, Julianne Smith.



En ese escenario, Washington habría asegurado a Moscú que no tiene intención de colocar armas ofensivas en Ucrania, pero negó cualquier intención de llevar a cabo una desmilitarización en Europa, dijo por su parte un diplomático europeo.



"Es demasiado pronto para decir si los rusos son serios o no en el camino diplomático, o si están listos para negociar en serio", dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. "La relación de la Otán con Ucrania es un tema que sólo concierne a Ucrania y los 30 aliados de la Otán, y no a otros países", añadió.

Tranquilizar a los europeos en materia de seguridad

Sherman buscó el martes disipar el resentimiento de los europeos por quedarse al margen de las conversaciones hasta ahora. La funcionaria aseguró que nada en materia de seguridad en Europa se haría sin los europeos, subrayó el diplomático europeo consultado.



"Estados Unidos está decidido a trabajar en estrecha colaboración con sus aliados y socios para alentar la reducción de la escalada y responder a la crisis de seguridad provocada por Rusia", apuntó Sherman en un tuit.



Sin embargo, el Consejo Otán-Rusia corre el riesgo de ser una repetición de las discusiones de Ginebra, con cada parte manteniendo sus posiciones.

I briefed the North Atlantic Council on yesterday’s discussions with Russia at the Strategic Stability Dialogue in Geneva. The United States is committed to working in lockstep with our Allies and partners to urge de-escalation and respond to the security crisis caused by Russia. pic.twitter.com/RKKIJ1IUbE — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022

"Nuestras expectativas son bastante realistas y esperamos que sea una conversación seria y profunda", dijo Grushko, quien adelantó que Rusia exigirá una respuesta integral de la alianza a sus demandas. "Presionaremos por una reacción concreta, sustantiva, artículo por artículo, al borrador del acuerdo de salvaguardias de Rusia", adelantó.



Sherman, en tanto, señaló que Rusia no hizo ningún gesto de apaciguamiento, ni ofreció pruebas de que no invadirá Ucrania, ni tampoco explicaciones de por qué desplegó unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania.



Para un alto diplomático europeo, "debemos observar la máxima cautela. No tenemos ninguna razón para creer que se va a iniciar un proceso. Ni siquiera estamos negociando". "Ucrania ha mostrado una gran moderación y los aliados [de la Otán] deben evitar cualquier pretexto para cerrar la secuencia diplomática", agregó.



Una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) está programada para el jueves en Viena.



Francia, por su parte, apuntó el martes que una reunión del llamado Cuarteto de Normandía (formado Francia, Alemania, Rusia y Ucrania) se reunirá "a finales de enero".



En un artículo publicado en la víspera en su blog, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, apuntó que Rusia buscaba "desconectar a Estados Unidos y Europa" y consideró que tal objetivo era "claramente inaceptable".

La subsecretaria de Estado de EE. UU., Wendy Sherman, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, y el viceministro de Defensa de Rusia, el coronel Alexander Fomin. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / PISCINA

Rusia reivindica el derecho a realizar maniobras en la frontera

Rusia continuará realizando ejercicios militares en su territorio, incluida la frontera con Ucrania, declaró este miércoles el Kremlin, que desvinculó las maniobras de las negociaciones sobre seguridad que se celebran estos días con EE. UU. y la Otán.



"No hay ninguna relación entre estas cosas. Estamos hablando de nuestras unidades, nuestros distritos militares y nuestro territorio", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.



La víspera Rusia anunció nuevos ejercicios de tiro en cuatro regiones, tres de ellas fronterizas con Ucrania, con la participación de casi 3.000 soldados.



Según informó el miércoles el Distrito Militar Occidental del Ejercito ruso, las maniobras tendrán lugar en las regiones de Belgorod, Briansk, Voronezh, que limitan con el vecino país, y Smolensk.



Peskov afirmó que los ejercicios militares de Rusia "se han realizado, se realizan y continuarán realizándose" porque se trata de "una práctica habitual de las Fuerzas Armadas de cualquier país".



A su vez, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, negó esta semana que ese tipo de maniobras supongan una "escalada" en relación con Ucrania. "No tenemos ningún plan, ninguna intención de atacar a Ucrania, y no puede haberlos", aseguró el negociador ruso en las conversaciones sobre seguridad con EEUU.

EFE y AFP

