El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que la Alianza Atlántica acogería “con los brazos abiertos" a Suecia y Finlandia si presentan su candidatura a formar parte de la organización, una decisión que, advirtió, depende en todo caso de esos dos países.



“Por supuesto, corresponde a Suecia y Finlandia decidir si quieren postularse para ser miembros de la Otán o no, pero si deciden postularse, Finlandia y Suecia serían recibidos con los brazos abiertos en la Otán”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, antes de participar en una reunión de la conferencia de presidentes de esa institución.



Stoltenberg aseguró que Suecia y Finlandia son “los socios más cercanos” de la Alianza y “democracias fuertes y maduras, miembros de la Unión Europea”.



“Hemos trabajado con Finlandia y Suecia durante muchos años, sabemos que sus Fuerzas Armadas cumplen los estándares de la Otán, son interoperables con las fuerzas de la Otán, entrenamos juntos, hacemos ejercicios juntos, y también hemos trabajado en muchas misiones y operaciones diferentes”, explicó el político noruego.



Por todo ello, señaló que si ambos países solicitan entrar en la Alianza “serán muy bienvenidos y también espero que el proceso sea rápido y que puedan entonces unirse a la Otán una vez el procedimiento formal haya sido finalizado”.



La primera ministra sueca, Magdalena Andersson (I), y su homóloga finlandesa Sanna Marin. Foto: EFE/EPA/PAUL WENNERHOLM

El secretario general indicó que la decisión de invitarlos a entrar en la Alianza ya enviaría una “fuerte señal política” de que “la seguridad de Suecia y Finlandia importa a todos los aliados de la Otán”, y se mostró convencido de que podrían llegar a “acuerdos de seguridad” durante el periodo interino desde que pidiesen su ingreso hasta que éste culminase con su ratificación formal por parte de los parlamentos de los 30 aliados.



“Para que no haya incertidumbre sobre el derecho de Finlandia y Suecia de elegir su propio camino”, añadió, y recalcó que “cuando Rusia intenta intimidar, amenazar a Suecia y Finlandia para que no se postulen, demuestra cómo Rusia no está respetando el derecho básico de cada nación de escoger su propio camino”.



Asimismo, vista la “brutal agresión” de Rusia a Ucrania, consideró necesario que la Alianza dé apoyo práctico y político a países en Europa que no pertenecen ni a la Otán ni a la UE, como Georgia y Moldavia, que también han sido amenazados por Moscú.



Stoltenberg dijo por otra parte que la Otán y la UE están unidas en su solidaridad con Ucrania y recordó que sus Estados miembros han impuesto a Moscú sanciones “sin precedentes” y han concedido apoyo económico a Ucrania.



Precisó que, hasta la fecha, los aliados han “comprometido y proporcionado al menos 8.000 millones de dólares en apoyo en defensa a Ucrania”.



“Vemos la importancia de seguir acelerando nuestro apoyo a Ucrania”, apostilló.



Por su parte, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, señaló este jueves durante una visita a Atenas que su país tomará “muy pronto” la decisión sobre un posible ingreso en la Otán, y aseguró que la invasión rusa en Ucrania cambió totalmente la situación de seguridad en Finlandia.



“Tenemos un ejército moderno y podemos trabajar con la Otán, como hemos hecho durante décadas en ejercicios conjuntos”, resaltó Marin, y añadió que “si nos unimos contribuiremos a la seguridad de toda la alianza”, afirmó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE y AFP

