El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles a los países occidentales que decidan "rápido" sobre la propuesta polaca de enviarles aviones de combate Mig-29 para ayudar a hacer frente a la invasión rusa.



"Tomen una decisión lo más rápido posible, ¡envíennos sus aviones!", pidió el mandatario en un video publicado en la aplicación Telegram. Polonia propuso el martes poner a disposición de Estados Unidos sus aviones de combate para que este los envíe a Ucrania, pero Washington consideró que la propuesta no era "factible".



Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Foto: AFP

Según John Kirby, portavoz del Pentágono en un comunicado, ayudar militarmente a Ucrania frente al ataque de Rusia "plantea importantes preocupaciones para la Otán en su conjunto". Por su parte, Rusia advirtió de que la propuesta de Polonia crearía un "escenario potencialmente peligroso".



"Agradecemos a Polonia" dijo Zelenski el miércoles, lamentando que no se haya tomado "ninguna decisión" al respecto, en el decimocuarto día de ofensiva rusa. "Las propuestas polacas no están siendo apoyadas", lamentó. "¿Cuándo habrá una decisión?", se preguntó el presidente.



Solo algunos países del este de Europa, exmiembros del Pacto de Varsovia, cuentan oficialmente con Mig-29 soviéticos, cuyas características corresponden a las necesidades ucranianas para hacer frente a los ataques de Rusia.



Algunos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Polonia, están dispuestos a ofrecer aviones de combate a las fuerzas armadas ucranianas, según Bruselas. Alemania confirmó sin embargo que no enviaría aviones de combate a Ucrania.



"Hemos puesto a disposición todo tipo de equipos y, como saben, algunas armas, pero para el resto tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo realmente, y eso ciertamente no incluye los aviones de combate", declaró el canciller alemán en Berlín durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La advertencia del Kremlin

Rusia advirtió el miércoles que la propuesta de Polonia de transferir aviones de combate MiG-29 a Ucrania a través de una base aérea estadounidense crearía un "escenario potencialmente peligroso".



"Es un escenario muy indeseable y potencialmente peligroso", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov. Polonia pidió que se le permita trasladar esos aviones de fabricación soviética a la base de Ramstein, en Alemania, "sin demora y gratuitamente" y ponerlos a disposición de Estados Unidos.



Sin embargo, Washington es reacio a enviarlos después a Ucrania --una decisión que podría ser considerada por Rusia como una escalada significativa-- y la considera una propuesta "no viable".



Según la prensa estadounidense, la idea era proporcionar a Polonia F-16 estadounidenses a cambio de Migs que se entregarían a Ucrania. En Reino Unido, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, indicó el martes que la decisión de Polonia sería "algo bueno", pero que podría poner al país "en la línea de fuego directa" de Rusia y Bielorrusia.

La Otán tiene la última palabra

Polonia está dispuesta a entregar a Ucrania sus cazas Mig-29, como insiste Kiev, pero pide que la decisión la tome la Otán, mientras que Moscú advierte que esta situación crearía un "escenario potencialmente peligroso".



"Polonia no es parte de esta guerra y la Otán tampoco. Una decisión tan seria como el traslado de los aviones debe ser tomada por unanimidad por toda la Otán", reiteró el miércoles el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki durante una visita a Viena. “Esta decisión está hoy en manos de la Otán (...) Solo entregamos armas defensivas", agregó.



El martes, Polonia dijo que estaba lista "para entregar sin dilación y gratuitamente todos sus aviones Mig-29 en la base [alemana] de Ramstein al gobierno de Estados Unidos", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco.

"Enviar Mig-29 polacos a Ramstein es una decisión inteligente", opina el politólogo Marcin Zaborowski. "Polonia no puede esperar a que su seguridad dependa de un semáforo verde de Washington o Londres. Puede ayudar, pero es occidente el que tiene que tomar esa decisión", agregó.



Según el diario Gazeta Wyborcza, la gran pregunta "no es saber si Ucrania recibirá los Mig-29 polacos, sino cómo entregarlos a las autoridades de Kiev" sin provocar una reacción de Moscú.



Según el derecho internacional, el país del cual despega un avión armado podría ser considerado como un país que se une a la guerra, explica el diario, lo que Varsovia quiere evitar a toda costa.



El anuncio provocó un embrollo diplomático con Washington, que rechazó la oferta, diciendo que podría provocar una fuente de "grave preocupación" para la Otán, mientras que prosiguen las negociaciones en la alianza militar y la UE sobre el envío de aviones a Ucrania.



El 27 de febrero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, había mencionado el tema por primera vez. "El jefe de la diplomacia ucraniana Dmytro Kuleba dijo que necesitaba aviones que los ucranianos pueden pilotar. Algunos Estados miembros disponen de este tipo de aviones y vamos a entregarlos con otros armamentos necesarios para una guerra", declaró en ese entonces.



Polonia posee una treintena de Mig, pero solamente 23 estarían en condiciones de operar, según los medios.



EFE Y AFP

