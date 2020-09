OTAN exige a Rusia cooperar en una investigación sobre Navalni

La OTAN exigió este viernes a Rusia cooperar con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en una investigación "internacional" e "imparcial" sobre el intento de asesinato del líder opositor ruso Alexéi Navalni con la sustancia militar Novichok, y pidió llevar ante la Justicia a los responsables del ataque.

"Los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo en que Rusia ahora tiene serias preguntas que responder. El Gobierno ruso debe cooperar completamente con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en una investigación imparcial internacional", declaró el secretario general aliado, Jens Stoltnberg, tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de decisión de la

OTAN.



En una rueda de prensa posterior al encuentro, el político afirmó que los responsables del ataque "deben rendir cuentas y ser llevados ante la Justicia".



"Todos los aliados hoy estuvieron unidos en condenar este ataque. Cualquier uso de armas químicas muestra una total falta de respeto por la vida humana y es una violación inaceptable de las normas y reglas internacionales", dijo Stoltenberg.



Asimismo, la OTAN pidió a Moscú revelar "por completo" a la OPAQ su programa sobre el Novichok, el agente químico desarrollado en la URSS que también se utilizó contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury en 2018.



La propia OPAQ consideró el jueves un "motivo de grave preocupación" el "uso de armas químicas" contra Navalni y se ofreció a ayudar en las investigaciones. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió ayer en un comunicado que Moscú coopere "completamente" con la OPAQ "para garantizar una investigación imparcial internacional".



Stoltenberg aseguró que Alemania informó este viernes a los aliados sobre los exámenes que le han llevado a concluir que Navalni -hospitalizado en coma en una clínica de Berlín- fue envenenado con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok.



Según el ex primer ministro noruego, la investigación germana demuestra "más allá de toda duda" el envenenamiento de Navalni con Novichok, y consideró "horrible" el uso de esa arma química.



"Una y otra vez, hemos visto a líderes de la oposición y críticos del régimen ruso atacados y sus vidas amenazadas. Algunos incluso han sido asesinados. Así que esto no es solo un ataque contra un individuo, sino contra derechos democráticos fundamentales, y es una grave violación del Derecho internacional que exige una respuesta internacional", constató.



Señaló que los aliados seguirán con sus consultas sobre ese incidente, también con otras organizaciones, y considerarán sus "implicaciones". Preguntado por los motivos de que la OTAN se implique en un suceso que no se produjo en su territorio, sino en Rusia, Stoltenberg insistió en que se trata de "una violación del Derecho internacional".



"Es el uso de un agente químico nervioso, lo cual está violando la prohibición de cualquier uso de armas químicas, y eso importa a la OTAN. Está socavando las reglas y normas sobre las que tenemos que construir sociedades pacíficas y estables", argumentó.



También explicó que la Alianza se basa en "algunos valores fundamentales", como "la democracia, el Estado de derecho y la libertad individual".



"Cuando vemos que el líder político de la oposición en Rusia es atacado (...), por supuesto que importa para todo aquel que cree en el Estado de Derecho, la democracia y la libertad individual, como hacemos aquí en la OTAN. Esa es la razón por la que condenamos con tanta fuerza el ataque", apuntó.



Igualmente, subrayó que "la voz de la OTAN importa" porque representa a "cerca de 1.000 millones de personas y el 50 % del PIB mundial".



Si bien dijo que existen paralelismos entre los casos de Navalni y de Skripal, como el uso del Novichok, también destacó las diferencias. "Este es un ciudadano ruso que fue atacado en Rusia", expuso.



EFE