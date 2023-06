La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) comenzó este lunes sus mayores maniobras militares aéreas de la historia, coordinadas por Alemania y destinadas a mostrar su unidad frente a potenciales amenazas, particularmente de Rusia.



El ejercicio Air Defender 23 se extenderá hasta el próximo 23 de junio e incluirá unos 10.000 soldados y 250 aviones de 25 países de la Otán y aliados como Japón y Suecia, este último candidato a integrar la Alianza.

El objetivo de estos ejercicios, planeados varios años antes del ataque ruso a Ucrania y que cobran más relevancia en el contexto actual, es entrenar la cooperación entre los diferentes países y sus fuerzas armadas para poder defender a Alemania y la Otán.



Según la Alianza, le apuntan a fortalecer la interoperabilidad y la preparación para protegerse contra drones y misiles de crucero en caso de un ataque a ciudades, aeropuertos o puertos dentro del territorio de la Otán.



El objetivo de los ejercicios es entrenar la cooperación entre los diferentes países de la Otán. Foto: AFP

“Mostramos que el territorio de la Otán es nuestra línea roja, que estamos dispuestos a defender cada centímetro de este territorio”, dijo el inspector general de las Fuerzas Aéreas alemanas, teniente general Ingo Gerhartz, en declaraciones a la cadena regional NDR.



Y aunque Gerhartz insistió en que los ejercicios no estaban “dirigidos contra nadie”, la embajadora estadounidense en Alemania, Amy Gutmann, sí afirmó que el simulacro demostrará “sin sombra de duda, la agilidad y rapidez de nuestra fuerza aliada” y enviará un mensaje a otros países como Rusia.

“Me sorprendería si un líder mundial no toma nota de lo que esto demuestra en términos de espíritu de esta alianza, la fuerza de esta alianza, y eso incluye al señor (Vladimir) Putin”, declaró a los periodistas.



La embajadora Gutmann también señaló que no hay planes de que Air Defender sea un ejercicio recurrente, aunque aclaró: “No queremos que este sea el último”.



Por lo tanto, en los próximos diez días se realizarán unos 2.000 vuelos, con la base aérea de Wunstorf, en la región de Hannover, en Alemania, como centro logístico de las maniobras. Los primeros vuelos ya despegaron este lunes de las bases aéreas de Wunstorf, Jagel y Lechfeld, según un portavoz de la fuerza aérea de esa nación.



Las operaciones tendrán lugar en tres zonas de ejercicio: sobre el mar del Norte y el mar Báltico, sobre el noreste de Alemania y sobre el sur del país.

Protestas en contra de las maniobras militares de la Otán en Alemania. Foto: EFE

Se prevén más de 200 misiones y tres operaciones aéreas compuestas al día que implican la combinación de varios tipos de aviones con capacidades diferentes, como por ejemplo de reconocimiento, cisterna y cazas.



Se realizarán, por ejemplo, misiones Sead (Supresión de las Defensas Aéreas Enemigas) con el objetivo de inutilizar las defensas aéreas enemigas y se entrenará a las tripulaciones de las aeronaves en el uso de sus equipos para el combate electrónico, en particular para situaciones de amenaza por misiles antiaéreos.



Las autoridades alemanas señalaron que se hará todo lo posible para limitar los atrasos o cancelaciones de vuelos, aunque admitieron que los horarios de algunos vuelos podrían verse afectados por las maniobras, en particular en el aeropuerto de Fráncfort o Berlín Brandeburgo.



El sábado, cientos de manifestantes se congregaron en Wunstorf en contra de los ejercicios. ‘Practiquen la paz, no la guerra’, decía un cartel.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE