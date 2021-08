El encarcelado opositor ruso Navalni es acusado de nuevo delito

Investigadores rusos acusaron este miércoles al opositor ruso Alexéi Navalni, quien cumple una pena de dos años y medio, de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión.



(Le puede interesar: Rusia bloquea portales web vinculados con el opositor Alexéi Navalni)

El Comité de Investigación ruso, encargado de estudiar los delitos más importantes, le acusa de haber creado una organización que viola los derechos de los rusos pues su Fondo contra la Corrupción (FBK) "incitó a los ciudadanos a cometer actos ilícitos", en particular "instando a participar en concentraciones no autorizadas".



El FBK y otras organizaciones de Navalni fueron clasificadas como "extremistas" en junio por la justicia rusa y desde principios de agosto están oficialmente prohibidas.



Según el Comité de Investigación, el opositor y sus colaboradores "organizaron la difusión, en sus páginas personales en internet y en sus páginas del FBK [...], de publicaciones que pedían a los ciudadanos rusos que participaran en concentraciones no autorizadas en enero", cuando tuvieron lugar varias manifestaciones de apoyo a Navalni, en protesta por su arresto.



(Lea también: Biden le dijo a Putin que habrá consecuencias si Navalni muere)

Facebook Twitter Linkedin

Opositores que apoyan a Alexei Navalni enfrentándose contra las autoridades rusas que reprimieron las protestas. Foto: MAXIM SHIPENKOV /EFE

"Navalni sabía que esas protestas eran de naturaleza ilegal", consideraron los investigadores. El movimiento del opositor está sometido a una fuerte presión desde que Navalni regresara a Rusia en enero, tras haberse recuperado de un supuesto caso de envenenamiento en Alemania, del que acusa al Kremlin.



Sus organizaciones fueron liquidadas, las páginas web vinculadas a él fueron bloqueadas y varios de sus colaboradores son objeto de varios procedimientos judiciales.



Alexéi Navalni, de 45 años, cumple una pena de dos años y medio en una colonia penitenciaria por un viejo caso de fraude, que él ha tachado de "político". Los aliados de Navalni afirman que todas estas medidas están destinadas a entorpecer las actividades de la oposición de cara a las elecciones legislativas de septiembre.AFP

Más noticias