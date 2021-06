Opositor bielorruso se hiere en el cuello con un bolígrafo en juicio

Un militante opositor bielorruso juzgado este martes por numerosos cargos se hincó un bolígrafo en el cuello en plena audiencia y tuvo que ser evacuado de la sala, inconsciente, anunció la oenegé de defensa de los derechos humanos Viasna.



Stepan Latypov (...) está siendo juzgado (...) por haber coordinado una protesta contra el presidente Alexander Lukashenko a través del servicio de mensajería Telegram. FACEBOOK

Según esta organización, Stepan Latypov se subió a un banco, dentro del espacio de los acusados, para "impedir que los guardias llegaran a él" y luego "se apuñaló la garganta con un objeto parecido a un bolígrafo". "Stepan se puso azul y se tumbó en el banco, y llamaron a una ambulancia", agregó la oenegé Viasna.



En un comunicado, el ministerio bielorruso de Salud indicó el martes por la noche que su vida no corría peligro. "El paciente se encuentra en un estado estable, no hay peligro de muerte. Recuperó el conocimiento después de la anestesia", precisó en Telegram.



Antes de pasar al acto, el opositor de 41 años le había dicho a su padre, que había acudido a la audiencia como testigo, que le habían amenazado con procesar a sus allegados y a su familia si no se declaraba culpable, según la misma fuente.



Stepan Latypov fue arrestado el 15 de septiembre cerca de su casa, en Minsk. Está siendo juzgado por fraude en el marco de su profesión, por haber coordinado una protesta contra el presidente Alexander Lukashenko a través del servicio de mensajería Telegram, por haber creado un taller de producción de símbolos de la oposición y por haber opuesto resistencia durante su arresto.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Foto: EFE/EPA/MAXIM GUCHEK

El opositor y excandidato a la presidencia bielorrusa Andrei Sannikov, exiliado en Polonia, calificó la autolesión de "acto de desesperación" y afirmó que al opositor le propinaban "palizas y le torturaban desde hacía tiempo". "Una prueba más de la naturaleza mortífera del régimen de Lukashenko", agregó.



El presidente bielorruso enfrentó unas protestas inéditas tras su reelección en agosto de 2020, cuando, según asegura, obtuvo el 80 % de los votos. Ha ordenado detener o forzado a exiliarse a la mayoría de sus opositores y denuncia que las manifestaciones están dirigidas por los países occidentales con el fin de derrocarlo.



La represión, en ocasiones muy violenta, del movimiento de protesta ha causado varios muertos y miles de detenidos.



A finales de mayo, un vuelo comercial que cubría la ruta Atenas-Vilna fue desviado al sobrevolar Bielorrusia, tras una alerta de bomba que en realidad era falsa. Un opositor que se encontraba a bordo y su novia fueron detenidos, lo que suscitó gran indignación en Europa. Según Viasna, en Bielorrusia hay 449 presos políticos.



AFP

