El líder opositor ruso Alexéi Navalni enfrenta una nueva acusación por presunta creación de un grupo extremista, una causa que podría costarle 15 años adicionales de prisión, según comentó este martes en su cuenta de Instagram.



(Lea: Alexéi Navalni: justicia rusa confirma su condena a nueve años de prisión)



"No han pasado ni ocho días de que entrara en vigor la (anterior) condena, por la cual me dieron nueve años de cárcel en una prisión de máxima seguridad, y hoy de nuevo llegó el investigador y me presentó oficialmente los cargos de una nueva causa", escribió en la red social.

Navalni ironizó que el presidente ruso, Vladimir Putin, a cuyo entorno hostiga constantemente con acusaciones de corrupción, no le odia, sino que le "adora en secreto".



Según el opositor, las autoridades rusas le acusan de crear un grupo extremista "para atizar el odio contra los funcionarios y los oligarcas". "Y cuando me encarcelaron, me atreví a expresar mi inconformidad (realmente, cómo se ocurre) y convoqué mítines. Por eso me corresponden otros 15 años adicionales", señaló.



Con su habitual sarcasmo, Navalni señaló que se trataría de "otros 15 años de estancia en un búnker seguro y estable", donde estaría a salvo "de las sorpresas y las adversidades de esa 'libertad' vuestra", donde todo está tan desorganizado que "por las calles camina gente común, en vez de guardias carcelarios".

Y así, añadió, "cuando finalmente Putin desate la guerra nuclear", estará seguro, porque "a nadie se le ocurrirá bombardear una cárcel en medio de un pantano".



Un tribunal ruso consideró la semana pasada legal la sentencia de nueve años de prisión dictada en marzo pasado para Navalni por estafa de gran cuantía y desacato, y por tanto rechazó el recurso del político.



Los nueve años de prisión a los que fue condenado el pasado 22 de marzo -junto a una multa de cerca de 12.000 dólares por desacato al tribunal-, son la condena total que debe cumplir Navalni, en prisión desde febrero de 2021 tras su regreso a Rusia desde Alemania, donde se había recuperado de un envenenamiento con la sustancia tóxica Novichok.



Con anterioridad, fue sentenciado a una condena de dos años y medio de cárcel por un antiguo caso penal.

EFE

