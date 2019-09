Oposición británica frena elecciones anticipadas que pidió Johnson

Los diputados británicos sumieron el miércoles en el caos al gobierno de Boris Johnson: le arrebataron su baza negociadora de un 'brexit' (salida del Reino Unido de la Unión Europea) sin acuerdo y le denegaron la tabla de náufrago de unas elecciones anticipadas tras la pérdida de su mayoría.



Por 327 votos contra 299, la Cámara de los Comunes adoptó una legislación que obliga al ejecutivo a pedir otro aplazamiento, de tres meses, del 'brexit' previsto para el 31 de octubre, si no se logra un nuevo acuerdo con Bruselas antes del 19 de octubre.

El texto pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde un grupo de proeuropeos intentará impedir una eventual maniobra de bloqueo por parte de los euroescépticos.



Debilitado por la pérdida de su mayoría parlamentaria y la imposición de un nuevo aplazamiento del 'brexit', que según él socava su principal baza para que la UE acepte sus condiciones en una nueva negociación, Johnson contraatacó sometiendo inmediatamente su propuesta de comicios anticipados el 15 de octubre.

"El país debe decidir si es el líder de la oposición o soy yo quien vaya a Bruselas" a intentar obtener un acuerdo, dijo en referencia a su rival laborista Jeremy Corbyn. Pero para adelantar las legislativas -normalmente previstas en 2022- necesitaba el acuerdo de dos tercios de una cámara de 650 escaños y fracasó: su moción obtuvo solo 298 votos a favor.



La oposición, una gran mayoría de la cual se abstuvo, afirmó temer una "treta" del primer ministro mientras la ley contra un 'brexit' sin acuerdo no haya sido ratificada por la cámara alta del parlamento. "El nivel de confianza en Boris Johnson es muy, muy bajo", afirmó Keir Starmer, del Partido Laborista, pese a reconocer que su formación quiere elecciones generales.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que su partido votará en contra y teme, como otros partidos opositores, una treta de un primer ministro al que califica de "deshonesto". Foto: AFP

Suspensión 'legal' del parlamento

"Boris es un amigo mío, y lo va a conseguir. No hay duda al respecto", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, desde Washington. "Boris sabe cómo ganar. No se preocupen por él", agregó. Los mercados no pensaban lo mismo: la libra esterlina se había disparado 1 por ciento desde la mañana, anticipando su derrota, dado que la oposición contaba con el apoyo de 21 conservadores rebeldes que el martes votaron contra el gobierno para permitir presentar la legislación contra un

'brexit' sin acuerdo.

Esta insumisión les valió la expulsión del grupo parlamentario conservador, que se quedó en minoría. Los británicos decidieron salir de la Unión Europea por 52 por ciento de votos en el referéndum de 2016.



Pero el 'brexit', inicialmente previsto para el pasado marzo, fue aplazado dos veces ante el rechazo del parlamento al Tratado de Retirada negociado por la anterior primera ministra, Theresa May. Johnson llegó al poder en julio asegurando que bajo ninguna circunstancia pediría una nueva prórroga y prometió sacar al país de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo.

De izq. a der., Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido; Jens Stoltenberg, secretario de la Otán; Theresa May, exprimera ministra británica, y el presidente Donald Trump. Foto: Matt Dunham / AFP

Pero muchos temen las consecuencias de una salida brutal de caóticas consecuencias económicas. Los opositores deben apurarse, ya que el primer ministro decidió suspender las labores parlamentarias la próxima semana y hasta el 14 de octubre, una medida denunciada como "deshonesta".



Este miércoles, un juez de Escocia la declaró sin embargo "legal", afirmando que se inscribe en el "dominio de la política y no puede evaluarse con criterios legales sino solamente políticos". Otra demanda será examinada en Londres este jueves.

Pesimismo de la Comisión Europea

Como en días anteriores, los manifestantes hicieron oír su voz frente al Palacio de Westminster. Incluso las juventudes conservadoras llamaron a protestar contra la "radicalización" de su partido.



"Un 'brexit' sin acuerdo es totalmente inaceptable", dijo Jack Hargreaves, de 34 años, que milita por un segundo referéndum, afirmando que "es una cuestión de democracia en este país". Junto a él un manifestante enarbolaba un pancarta que decía: "Nadie votó por un dictador".

Desde Bruselas, la Comisión Europea estimó el miércoles que "el poco tiempo restante y la situación política" aumentan el riesgo de una salida brutal del bloque.



Y propuso ampliar el Fondo de Solidaridad de la UE, destinado a ayudar a los países afectados por catástrofes, a las personas y países "más afectados por una retirada sin acuerdo".



Por su parte y pese a la incertidumbre, el Reino Unido "pasará la página" de una década de austeridad, afirmó el ministro de Finanzas, Sajid Javid, al presentar un presupuesto que aumentará en 13.800 millones de libras (16.800 millones de dólares, 15.300 millones de euros) el gasto público, especialmente en educación y sanidad.

AFP