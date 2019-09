Una vez más, oposición británica negará a Johnson elección anticipada 

Los partidos de oposición negarán al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, las elecciones generales anticipadas en una votación que se realizará en el Parlamento el próximo lunes, porque quieren garantizar que el Reino Unido no pueda retirarse de la Unión Europea sin un acuerdo el próximo 31 de octubre.



Los partidos -incluidos los laboristas, el Partido Nacional Escoces, el Partido Liberal Demócrata, el Plaid Cymru y el Grupo Independiente para el Cambio- acordaron una postura unificada antes de la votación prevista por el gobierno para este lunes, según una persona familiarizada con la decisión.



Por otra parte, tribunales británicos fallaron por segunda vez a favor de Johnson al considerar que su polémica intención de suspender el Parlamento no supone un acto ilegal.

También decidieron no solicitar una moción de censura en el gobierno de Johnson, según la persona, que se mantuvo en el anonimato.



Si bien los partidos de oposición quieren elecciones generales, su prioridad es garantizar que Johnson no pueda retirar al Reino Unido de la UE sin un acuerdo el 31 de octubre. El mandatario indicó que quiere un acuerdo, pero que Gran Bretaña dejará el bloque "cueste lo que cueste", incluso si no logra un pacto.

Los partidos opositores acordaron una postura unificada antes de la votación prevista para este lunes. Foto: Isabel Infantes / AFP

En virtud de la legislación que se aprobó en la Cámara de los Lores este viernes, se le exigirá a Johnson escribir a la UE para solicitar una nueva postergación del

brexit el 19 de octubre si no se logró un nuevo acuerdo para entonces.



Los partidos de oposición quieren asegurarse de que Johnson cumpla con los requerimientos establecidos en esa ley y, por lo tanto, es poco probable que aprueben las elecciones generales hasta que se haya escrito la carta, señaló la persona.



Eso significa que es posible que no haya elecciones hasta noviembre, ya que deben transcurrir al menos 25 días entre que se convoque una elección y que esta se celebre.

'La suspensión del Parlamento es legal'

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, recibió este viernes una buena noticia cuando la Justicia dictaminó por segunda vez que no es ilegal su polémica decisión de suspender las sesiones del Parlamento hasta el 14 de octubre.



El Tribunal Superior de Londres desestimó este viernes la demanda que presentó la empresaria Gina Miller, con apoyo del ex primer ministro conservador John Major, contra la suspensión excepcional de la actividad parlamentaria a partir del próximo martes, que consideran inconstitucional.



La decisión de la corte londinense, que los demandantes planean apelar, se suma al dictamen que se emitió este miércoles por la Corte de Sesiones de Edimburgo (Escocia), y que concluyó que Johnson se ajustó a la ley cuando decretó el aplazamiento y que sancionó la reina Isabel II.

El Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda que presentó la empresaria Gina Miller, con apoyo del ex primer ministro conservador John Major, contra la suspensión del Parla Foto: AFP

Pese a rechazar la demanda, por razones que detallarán la próxima semana, los jueces del Superior autorizaron a Miller para apelar su fallo ante el Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que prevé analizar el caso el próximo 17 de septiembre.



A las puertas de la corte, la activista de 54 años reconoció estar "decepcionada" por el dictamen, si bien celebró la posibilidad de apelación e insistió en que "es crucial que el Parlamento esté abierto" en estos momentos críticos para el país.



Un portavoz de Downing Street celebró por su parte el veredicto y confió en que "lleve a retirar sus casos a aquellos que quieren utilizar la Justicia para frustrar los planes del Gobierno".

Los abogados de Miller argumentaron que la decisión que tomó Johnson el pasado 28 de agosto de suspender las cámaras durante un período inusualmente largo en vísperas de la fecha prevista para el brexit -el 31 de octubre- constituye "un abuso de poder".



Sostienen que el primer ministro quiso usar su prerrogativa para impedir que los diputados bloquearan sus planes de salir de la Unión Europea (UE) ese día con o sin pacto, su objetivo desde que llegó al poder el pasado julio sin pasar por las urnas.



Los letrados del Gobierno alegaron por su parte con éxito, tanto en el proceso inglés como en el escocés, que el líder conservador actuó legalmente dado que la potestad de suspender las sesiones recae en el Ejecutivo.

La empresaria británica Gina Miller informó este jueves la decisión del Tribunal británico. Foto: Hannah Mckay / EFE

También explicaron que el largo aplazamiento se debe a que Johnson quiere preparar una amplia agenda legislativa antes del discurso de la Reina en la Cámara de los Comunes para inaugurar el curso parlamentario el 14 de octubre.



Además de los procesos en Londres y Edimburgo, donde también se recurrirá el fallo, hay otro abierto en Irlanda del Norte, que se resolverá en los próximos días.

Allí el activista Raymond McCord cuestiona la legalidad del cierre del Parlamento así como de una salida brusca de la UE, que, argumenta, perjudicaría el proceso de paz norirlandés al desestabilizar la economía y las fronteras en la isla de Irlanda.



Gina Miller es conocida en el Reino Unido por ganar en 2016 un juicio que obligó a la entonces primera ministra conservadora Theresa May a pedir permiso al Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dio inició a las negociaciones del brexit con Bruselas.





Bloomberg y Efe