En ocasiones, cambios tectónicos en la geopolítica se desenvuelven de manera no esperada. Mientras el mundo está enfocado en los últimos acontecimientos en Ucrania, y muchos preguntan si la agresión del presidente Putin es el principio de un nuevo conflicto más amplio en Europa (la respuesta es no), hay dinámicas más sutiles en juego con el potencial de tener un impacto considerablemente más grave.



(Lea además: Atención: se escuchan explosiones en Kiev; Rusia ataca por aire y tierra)



Entre ellas está la pregunta no solo sobre la paz en Europa, sino el modelo y los principios básicos de la convivencia de los países en el mundo entero. Un modelo que, cabe resaltar, había permitido 80 años de relativa paz y prosperidad no solo en ese continente si no entre los principales países del mundo.

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)



Símbolo de este debate es el hecho de que fue mientras el consejo de seguridad de la Naciones Unidas, piedra angular del sistema multilateral de la época posguerra mundial, debatía sobre una posible salida pacífica del conflicto, cuando el autócrata guerrerista en el Kremlin decidió lanzar su ataque.



(Le puede interesar: Lecciones de Ucrania)



Es temprano para saber con exactitud cómo se verá impactado el orden geopolítico mundial cuando hayan bajado los humos y se hayan silenciado los cañones en Ucrania. Lo cierto es que los acontecimientos resaltan no solo la vulnerabilidad y la fragilidad de la paz en el este de Europa, sino de los conceptos fundamentales de la convivencia entre los países.



El multilateralismo, la noción de que muchos de los principales problemas que enfrenta el mundo no los puede resolver un país solo, sino que requieren aproximaciones, confianza y colaboración entre varios o casi todos los países, una vez más se ve bajo fuego.



Como si en los últimos años, entre flujos de migrantes en Europa y la pandemia global del covid-19, cierres de fronteras y políticas de salud publica egoístas y nacionalistas, la noción no hubiera sufrido lo suficiente. También ha habido desde varios años un resurgimiento de gobernantes autoritarios y nacionalistas que, con frecuencia desde una perspectiva populista, culpan precisamente al multilateralismo de los males en en el mundo.



Para algunos, igual que sucedió en la alborada de la última gran guerra en Europa, lo que estamos viendo cómo en cámara lenta en Ucrania y otras partes del mundo son nuevamente los límites del multilateralismo, la debilidad de las Naciones Unidas sobre todo, que ante líderes autoritarios y nacionalistas, decididos y con grandes ambiciones, pocas opciones tiene para hacerles frente.

(Lea también: ¡Oh Canadá! ¿Por qué demonizas la libertad)



Para estas voces, lo sucedido en Ucrania es una muestra mas de la debilidad del multilateralismo, y un nuevo impulso y una justificación para un nacionalismo renaciente de los últimos años. Ante la impotencia del multilateralismo, dice la lógica nefasta de estas personas, solo se puede confiar en una geopolítica “realista”, cruda y dura, y enfocada únicamente en los intereses nacionales, para defender a los países.



Esa lógica no solo es simplista y errada. Es peligrosa.



La arquitectura del multilateralismo y el sistema de las Naciones Unidas no son los responsables de lo sucedido en los últimos días.



Si un socio de un club irrespeta sus reglas, y los demás socios no intervienen por miedo de salir afectados ellos mismos, la culpa no es del club y de sus reglas. Mientras Alemania debatía si no había forma de salvar su querido oleoducto NordStream 2 no obstante las señales claras de agresión de Rusia, e Italia debatía como sancionar a Rusia pero sin poner en jaque sus exportaciones claves, como los bienes de lujo, para nombrar solo dos ejemplos, Putin estaba haciendo sus planes nefastos que hoy se evidencian.



Si algo, lo que nos muestra el ataque de Rusia es que necesitamos más multilateralismo, no menos. Más compromiso entre las naciones, y una reafirmación de las reglas de juego.



Hoy, los principales afectados por la falta de empoderamiento del multilateralismo serán los ciudadanos ucranianos. Ante futuras pandemias, el cambio climático, migraciones globales, y otros problemas, los afectados seremos todos si no reafirmamos el compromiso con el multilateralismo.

(Siga leyendo: Frenar a Putin)



Ese ejercicio debe comenzar hoy, con una respuesta concertada y significativa, para que la agresión de Putin no entre a los libros de historia como pieza clave en el desmantelamiento del orden global actual, sino como una dura prueba que lo fortaleció.



OLIVER WACK

*Gerente de Control Risks para Colombia y la Región Andina