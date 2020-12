La ONU pide al mundo declarar el ‘estado de emergencia climática’

La Cumbre de Ambición Climática 2020, organizada por la ONU, el Reino Unido y Francia, urgió este sábado a los países a reducir a cero neto sus emisiones contaminantes para el año 2050, en pro de un desarrollo sostenible que permita crear empleos y salvar el planeta. Al inaugurar el evento virtual, donde participaron más de 75 dirigentes y entidades, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los jefes de Estado y de Gobierno declarar una “emergencia climática” en sus territorios “hasta que se alcance la carbono neutralidad”.



Guterres recordó que 38 Estados ya han reconocido “la urgencia” de la situación e instó a todos a adoptar el objetivo de reducir a cero neto las emisiones de gases contaminantes para 2050 y en un 45 % para 2030.

A pesar de la grave recesión provocada por el covid-19, los países deben esforzarse y cumplir con sus objetivos de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. La cita pretende volver a presionar a la comunidad internacional tras casi cuatro años de incertidumbre, causada por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París (COP21), que sentó las bases históricas de un pacto para combatir el cambio climático.



(Le puede interesar: Detalles de nuevas metas climáticas de Colombia ante la ONU)

En su turno de palabra, el papa Francisco afirmó que “ha llegado el momento de un cambio de rumbo” en la defensa del medioambiente “para no robar a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor”, durante un video enviado a la Cumbre de Ambición Climática 2020. En su discurso, el papa destacó que “la actual pandemia y el cambio climático, que tienen una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, inciden, sobre todo, en la vida de los más pobres y frágiles”.



Y que por ello “apelan a nuestra responsabilidad de promover, con un compromiso colectivo y solidario, una cultura del cuidado, que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común”. Por lo que afirmó que “además de adoptar algunas medidas que no pueden aplazarse más, es necesaria una estrategia que reduzca a cero las emisiones netas”.



(Además: Cinco años del Acuerdo de París: ¿Qué ha cambiado en Colombia?)

En ese sentido, el papa adelantó que el Vaticano se compromete a reducir a cero las emisiones netas antes de 2050, intensificando los esfuerzos de gestión ambiental. Así como también “se compromete a promover una educación para la ecología integral”, aseguró. Pero igualmente instó a que “se favorezcan la producción sostenible también en países con baja renta compartiendo tecnologías avanzadas apropiadas”. “Ha llegado el momento de un cambio de rumbo. No robemos a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor”, concluyó Francisco.

Ha llegado el momento de un cambio de rumbo en la defensa del medioambiente para no robar a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor FACEBOOK

TWITTER

Europa se suma

El anuncio desde el Vaticano va acorde al acuerdo que logró la Unión Europea este viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el compromiso adoptado el viernes por la Unión Europea (UE) de reducir las emisiones de CO2 en un 55 % en 2030, pero recordó que la acción climática no solo compete a Europa, pues “al final, Europa supone menos de un 10 % de las emisiones globales”.



(También: 'El cambio climático impone un desafío a Colombia’: Minambiente)



Este es el quinto aniversario del Acuerdo de París, cuando se adoptó la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 2 ºC sobre niveles preindustriales. El experto portugués avisó de que “no se avanza en la dirección correcta” y que, “si no se cambia de rumbo”, “podrían superarse los 3 ºC este siglo”.

En la Cumbre participaron, auspiciada también por Italia y Chile, los mandatarios francés, Emmanuel Macron, y chileno, Sebastián Piñera, que celebraron que el presidente electo estadounidense, Joe Biden, se haya comprometido a reincorporarse al Acuerdo de París que abandonó su antecesor, Donald Trump.



“EE. UU. volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia e inmediatamente empezaré a trabajar con mis homólogos en el mundo para hacer lo posible, incluido convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre del clima en mis primeros cien días en el cargo”, afirmó Biden en un comunicado.



Piñera apuntó que Estados Unidos debe, además, comprometerse “a la carbono neutralidad, como han hecho en los últimos días países como Japón, China y Brasil”, porque “la amenaza del calentamiento global es real, grave y es ahora”.



(Le recomendamos leer: 50 ciudades prevén reducir 1,9 gigatoneladas de emisiones para 2030)

Como coanfitrión de la cumbre –antesala de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que organizará el Reino Unido el próximo noviembre en Glasgow–, el primer ministro británico, Boris Johnson, subrayó, por su parte, que apostar por un desarrollo verde “no es de ecofrikis”, sino que tiene sentido económico porque permitirá crear “millones de empleos”.



Aseguró que su país, que se ha comprometido a reducir las emisiones en un 68 % sobre niveles de los años 90 del siglo XX para 2030, se convertirá en “la Arabia Saudí de la generación de energía eólica” en la próxima década. El Gobierno británico anunció hoy, además, que dejará de financiar mediante préstamos y ayudas proyectos de petróleo, gas y carbón con participación británica en el extranjero, en los que en los últimos cuatro años ha invertido 21.000 millones de libras (unos 23.000 millones de euros).



El presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente chino Xi Jinping, así como representantes empresariales, de la sociedad civil y pueblos indígenas, participan en esa cumbre organizada por Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, junto con Chile e Italia.



(Lea también: Siete universidades colombianas entre las más sostenibles del mundo)



Los oradores fueron seleccionados por la ambición de sus objetivos con el clima, según los organizadores, quienes prometen que “no habrá lugar para declaraciones generales”. Entre los ausentes figuran Brasil y Australia, cuyos objetivos son considerados insuficientes.



Esta cumbre virtual, de la que no se esperan grandes compromisos, es considerada una etapa con miras a la COP26, que tendrá lugar en noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia).

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió a que un 97 % del consumo de energía en su país se cubra con fuentes renovables para 2050 y a lograr un ahorro energético del 50 %, como parte de una estrategia hacia la neutralidad de carbono.



(Además: Diminutos fósiles marinos evidencian qué causó las edades de hielo)

Los excluidos

De la cita, dirigida a tomar impulso de cara a la COP26 de 2021, quedaron excluidos grandes países contaminantes como Rusia, México, Arabia Saudí y Australia, pues los organizadores consideraron insuficientes sus compromisos climáticos.

Desde la histórica cumbre de París en 2015, las emisiones de CO2 a la atmósfera han aumentado de 53.000 millones de toneladas a unos 55.000 millones actualmente, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unep). La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de que el planeta avanza hacia un calentamiento global de 3 a 5 grados a finales de este siglo, en lugar de mantenerse en los objetivos de París (1,5 -2 grados), un hecho que desataría eventos climáticos extremos.



(También: Noviembre de 2020 ha sido el más caluroso desde que hay registros)

Hay esperanza

El 12 de diciembre de 2015, entre los vivas de las delegaciones de 195 países, se clausuraron en París 13 días de duras negociaciones en la reunión de la ONU sobre el clima COP21. Casi todo el planeta se comprometió a reducir el calentamiento “claramente” por debajo de +2 °C, y si era posible de +1,5 °C, con relación a la era preindustrial. Pero tras la decisión histórica, el entusiasmo decayó, laminado un año más tarde por la elección de Donald Trump, en Estados Unidos, quien anunció la retirada del Acuerdo.



Canículas, huracanes sucesivos, grandes incendios forestales, inundaciones... La multiplicación de eventos devastadores son muestra inequívoca del calentamiento del planeta, que acaba de experimentar la década más caliente jamás observada.

Los firmantes del Acuerdo de París deben someter antes del fin de 2020 una revisión de sus compromisos. Pero solo ya lo hicieron unos 20 países, que representan menos del 5 % de las emisiones mundiales.



(Le puede interesar: El riesgo climático (y el cambio financiero)/ Opinión)



Para el director ejecutivo de Greenpeace, John Sauven, con esta cumbre “hay razones para tener esperanza”.



“Con Donald Trump fuera de la Casa Blanca y una acción a favor del clima más fuerte de China, Corea del Sur y Japón, tenemos ahora la posibilidad de congregar al mundo en un enorme esfuerzo para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero”, subrayó en un comunicado.

También le puede interesar:

.- El planeta va hacia un calentamiento de 3ºC pese a la pandemia



-El cambio climático favorece el exterminio de los anfibios



- La Gran Barrera de Coral, en estado ‘crítico’ por crisis climática



EL TIEMPO

Con EFE Y AFP