El secretario general de la ONU, António Guterres, apeló este miércoles directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, para que no lance un ataque contra Ucrania, en medio de repetidos informes que apuntan a una invasión inminente.

"Si efectivamente esa operación se está preparando, sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya", dijo Guterres al abrir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



En un movimiento poco habitual, el jefe de la ONU habló ante el Consejo sin un discurso preparado y, de forma también muy extraordinaria, apeló directamente al líder de una de las grandes potencias internacionales.



Guterres, que hasta ahora siempre se había mostrado convencido de que Rusia no invadiría Ucrania, dio este miércoles credibilidad a las indicaciones de un ataque inminente.



"En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicaciones similares, rumores similares y yo nunca los creí, convencido de que no pasaría nada serio. Me equivoqué", señaló.



Junto a Guterres compareció ante el Consejo de Seguridad la responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, quien relató los acontecimientos de las últimas horas, después de que Rusia reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbás, y autorizara el envío de tropas a la zona.



"No podemos predecir exactamente que ocurrirá en las próximas horas y días en Ucrania. Lo que está claro es el coste inaceptablemente alto, en sufrimiento humano y destrucción, de una escalada", señaló.



La reunión del Consejo de Seguridad fue convocada a última hora tras una solicitud de Ucrania, respaldada por varios Estados miembros del órgano.



EFE

