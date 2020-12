La nueva variante de covid-19 'no está fuera de control': OMS

La nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, que se propaga más rápidamente, "no está fuera de control", afirmó este lunes la Organización Mundial de Salud (OMS), que pidió que se sigan aplicando las medidas sanitarias que ya demostraron su eficacia.



(Le puede interesar: Los países que han detectado la nueva cepa del covid-19)



"Hemos registrado un R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control", declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa.

Sus declaraciones se hacían eco a las del ministro de Salud británico, Matt Hancock, que el domingo aseguraba que "la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control".



En Ginebra, Ryan estimó este lunes que "aunque el virus se ha vuelto un poco más eficaz en términos de propagación, se puede detener".



"Las actuales medidas son las buenas. Debemos continuar haciendo lo que hemos hecho" hasta ahora, afirmó el alto responsable. "Puede que tengamos que hacerlo con algo más de intensidad y durante algo más de tiempo para asegurarnos de que podemos controlar este virus", añadió.



(Lea también: Lo que debe saber sobre el aval de la UE a la vacuna de Pfizer)

Reino Unido suma más de 2 millones de casos y más de 67.000 fallecimientos por covid-19. Foto: EFE

Además, la OMS afirmó este lunes que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.



Los responsables británicos han informado a la organización "que no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna", dijo la responsable de la célula técnica anticovid en la OMS, Maria Von Kerkhove.



(Lea también: ¿Qué se sabe de la nueva cepa de covid-19 que apareció en Reino Unido?)



En cambio, la experta confirmó que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente, lo que explica que en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus (cuantas personas son contaminadas por cada infectado) haya pasado de 1,1 a 1,5 coincidiendo con la propagación de esta variante.



AFP y Efe

Le puede interesar

- El drama de los viajeros de Reino Unido atrapados en Alemania

- Alarma en Europa: nueva cepa acelera un 70 % la transmisión del covid

- ¿Qué tan preocupante es la nueva mutación del covid-19 en Reino Unido?