Los servicios meteorológicos franceses prevén que este miércoles se batirán récords de calor en diversas localidades del sur de Francia, que se vendrán a añadir o superarán los alcanzados desde comienzos de la semana.

Ola de calor.

Toulouse es una de esas ciudades donde probablemente se llegará a un pico histórico de 42 grados, una temperatura que también se podría alcanzar en otros puntos de la región, como en Albi, Cahors o Montauban.



Los termómetros, según Météo France, también subirán hasta una horquilla de 40-42 grados y puntualmente incluso algo más en el curso bajo del valle del Ródano, donde el martes se batieron algunos récords absolutos, como los 42,7 grados de Orange, y se alcanzaron 43,5 grados en Puy Saint Martin.



Un poco más al norte, se llegó a 40 grados en Grenoble, al pie de los Alpes, y a 39,6 en Lyon. En la noche del martes al miércoles, a las 5.00 de la madrugada los termómetros no habían bajado en la costa mediterránea de 30,9 grados en Menton, de 28,3 en Niza y de 28 en Narbona. En el interior, la mínima fue de 25 grados en Toulouse.



El martes fue el día más caluroso después de un 15 de agosto desde que empezaron los registros en 1947, con un indicador térmico nacional de 27,1 grados, lo que supone más de 6 grados por encima del normal en el periodo de referencia 1991-2020.



Fue el segundo día consecutivo en que se constató un máximo histórico en la segunda mitad de agosto, después de que el lunes la temperatura media en Francia (medida en 30 estaciones meteorológicas utilizadas como referente) ya hubiera subido hasta 26,63 grados.



Este miércoles hay 19 departamentos del centenar que hay en Francia en alerta roja por calor, y otros están 37 en alerta naranja.



Básicamente se libran los del tercio norte del país y en particular los de la costa de Normandía y Bretaña, donde el termómetro no alcanzará los 30 grados. Desde que se puso en marcha el dispositivo de vigilancia meteorológica por calor hace dos décadas, el nivel máximo (rojo) se ha activado cinco veces: dos en 2019, una en 2020 y dos en 2022.



Nunca hasta ahora tan avanzado el verano. La situación del tiempo debe evolucionar sobre todo a partir del viernes con una bajada sustancial de las temperaturas, de hasta más de diez grados durante el fin de semana, y fenómenos tormentosos.

