Olas de calor: causas y efectos de las altas temperaturas en el mundo

Otro punto, no menos importante, tiene que ver con la salud mental. Las investigadoras Laurence Wainwright, de la Universidad de Oxford, y Eileen Neumann, de la Universidad de Zurich, explicaron en el portal The Conversation que hay un aumento de al menos 10 por ciento de las visitas a las salas de urgencias de los hospitales cuando las temperaturas superan el cinco por ciento del promedio.



Además, citan estudios publicados en Nature y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos que indican que las olas de calor se han relacionado con un aumento de los síntomas depresivos y en los síntomas de ansiedad en pacientes con este trastorno. También, una relación entre las altas temperaturas diarias y los picos de humedad relativa con el suicidio y los intentos de suicidios. “Por cada grado de aumento de la temperatura media mensual, las muertes relacionadas con la salud mental aumentan en un 2,2 por ciento”, señalan.



Las científicas indican que también se puede ver afectada la capacidad de razonar en personas que no padecen algún trastorno mental: “Las investigaciones demuestran que las áreas del cerebro responsables de enmarcar y resolver tareas cognitivas complejas se ven afectadas por el estrés térmico. Cuando las personas no piensan con claridad debido al calor, es más probable que se frustren, y esto, a su vez, puede llevar a la agresión”. Y agregan que “hay pruebas sólidas que relacionan el calor extremo con el aumento de los delitos violentos. Incluso, un simple aumento de uno o dos grados centígrados en la temperatura ambiente puede provocar un aumento del 3 al 5 por ciento en las agresiones”.



En últimas, cada efecto se convierte en un eslabón de una cadena que perjudica la vida en el mundo y que se agravaría si no se toman acciones concretas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha señalado que las temperaturas subirán de forma más rápida en las áreas europeas que en otros sitios. En la zona del Mediterráneo se prevé que haya cambios más fuertes en los próximos años si el calentamiento global supera los 2 °C, lo que implicaría un aumento de las sequías e incendios forestales, disminución de las precipitaciones, las cubiertas de nieve y la velocidad del viento.



“En el futuro, este tipo de olas de calor van a ser normales. Veremos extremos más fuertes. Hemos bombeado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará durante décadas. No hemos podido reducir nuestras emisiones a nivel mundial”, dijo Bob Stefanski, jefe de Servicios Climáticos Aplicados de la OMM.



El complejo asunto del cambio climático, que se ha repetido en cientos de conferencias de todos los niveles en este siglo, es una situación que de una vez por todas debería tomarse en serio. La responsabilidad es transversal, no solo es una obligación gubernamental. Cada persona puede aportar desde su entorno para mitigar los causantes del daño al planeta. En nuestras manos está retrasar el verdadero apocalipsis.