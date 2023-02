No es nuevo ni tiene lugar únicamente en España. El fenómeno de los ocupas (que suele escribirse con ‘k’ para diferenciarlos) existe en Europa desde hace por lo menos siete décadas. Se trata de bandas que se toman viviendas –casi siempre desocupadas– les dan acceso a personas que no tiene dónde vivir a cambio de dinero.



Pero el fenómeno no ha dejado de preocupar a la sociedad, de dar giros en contradanza con las leyes y de mantener vigencia. Y, recientemente, volvió a saltar a la luz de la mano de dos colombianos.

Se trata de un par de hermanos que dirigían una importante banda de “okupas” en Barcelona y sus alrededores. En muchas ocasiones sus ayudantes y sus víctimas eran también colombianos.



Los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, desarticuló la mafia en lo que denominó el caso Squatter y detuvo a sus responsables, luego de haberles seguido los pasos durante varias semanas a través de interceptación de sus teléfonos.



La banda operaba de manera semejante a muchas de ellas. Una vez adentro de las viviendas, los dueños de las casas o apartamentos comienzan un calvario para sacarlos, pues las grietas legales dificultan su expulsión. Los “okupas” se aprovechan de las leyes diseñadas para proteger a los más vulnerables y pueden permanecer más de un año en una vivienda ajena mientras se completa el camino legal para sacarlos.



Las personas “okupan” directamente el lugar o acuden a bandas que les facilitan el camino. En estas circunstancias hay varias víctimas: las que pagan en una situación desesperada por vivir en un lugar ajeno y los propietarios que ven invadido su inmueble.



Y hay varios ingredientes que se entremezclan para dar con la receta imperfecta de la “okupación”.

Caso Squatter



El caso Squatter es un ejemplo ilustrativo. La banda comandada por el colombiano Plinio y su hermano José “okupó” decenas de apartamentos desde marzo de 2020, cuando explotó la pandemia.



Era la solución para muchos colombianos que no reunían todos los requisitos que les piden para arrendar: nóminas de trabajo (cuando en numerosas ocasiones están buscando empleo o son informales), papeles (cuando en muchas ocasiones no los tienen), un sueldo que demuestre que tienen capacidad para pagar el alquiler (cuando es extraño el mes que finalizan sin deudas). Y, por supuesto, el pago de unas sumas que están por los cielos.



Los necesitados le explicaban a Plinio lo que querían. “Mi mamita está buscando habitación; no sé si de pronto usted tenga una por ahí”, oyó la policía que le decía un hombre en una de las conversaciones que intervino en agosto de 2022.



La policía catalana desarticuló la mafia y detuvo a los 'okupas' responsables Foto: EFE / J Guillén

Plinio y su equipo, entonces, se ponían manos a la obra y buscaban lo que les pedían. Debían ser bienes vacíos y preferiblemente de inmobiliarias de bancos y fondos de inversión.



Los encontraba generalmente en aplicaciones de internet. Y es que existe todo un mercado de la “okupación”, que se anuncia en grupos de Facebook, avisos en las redes e incluso en páginas de segunda mano.



Una vez elegido el sitio, Plinio y sus ayudantes rompían la cerradura e instalaban una nueva, en una maniobra rápida y certera. Si era necesario hacerse cargo de los suministros, lo hacían (de hecho, una de las acusaciones que recae sobre él es defraudación de fluido eléctrico). Y organizaban a las “frenteadoras”.



Las “frenteadoras” son mujeres, casi siempre con hijos, que “okupan” las viviendas durante los primeros días para evitar el desalojo. En el caso de la banda de Plinio, solían ser colombianas.



Son las que dan la cara inicialmente, las que parecen vulnerables, a las que no pueden echar. Y recibían una suma por su papel que tenían bien aprendido: debían decir que las habían estafado, que estaban allí con sus hijos, que no tenían ningún otro lugar al que ir. No debían permitir a nadie el acceso ni dar mayores explicaciones. Si era necesario poner a llorar a los niños, lo hacían.



No hay homogeneidad

ni alineamientos en

Además, se encargaban del “boca a boca”, de conseguir clientes. Y tras los primeros días de “okupación”, se marchaban y daban paso a los clientes.



Los cabecillas de la banda “arrendaban” y “vendían”. Según los Mossos d´Esquadra, había cuatro tipos de tarifas: “alquiler” de un cuarto (de 200 a 300 euros al mes) o de apartamento completo (de 500 a 900 mensuales); “venta” (un solo pago de 4.000 a 5.000 euros); y negociación con el banco o fondo de inversión para abandonar la vivienda a cambio de una suma, que oscilaba entre 6.000 y 10.000 euros.



En ocasiones, “realquilaban” cuartos de los mismos apartamentos para sacar mayor provecho. En el caso del hombre que buscaba una habitación para su madre, por ejemplo, Plinio le ofreció un apartamento de tres habitaciones por 800 euros.



Los investigadores aclaran que no todos los clientes sabían que entraban a un apartamento “okupado”. Y que eran personas “con pocos recursos, escaso arraigo y problemas para conseguir vivienda”, pues muchas estaban en situación ilegal en España.

En ocasiones, los okupas “realquilaban” cuartos de los mismos apartamentos para sacar mayor provecho (imagen de referencia). Foto: Fiscalía General de Colombia.

Ley en mano

¿Por qué es tan difícil recuperar un bien “okupado”?



Juan Manuel Campo Cabal, abogado colombiano residente en España, explica el laberinto legal y advierte que hay una gran descoordinación entre los distintos territorios de España en cuanto a los protocolos de actuación. “No hay homogeneidad ni alineamientos en los procedimientos”, dice.



Explica que se puede tratar por la vía penal a través de dos delitos según el tipo de vivienda. Si es una primera residencia (donde se vive) o segunda residencia (a la que se acude con frecuencia, como una finca o casa de playa a las que va en vacaciones y fines de semana), se trata de allanamiento de morada. Si el inmueble está vacío, se trata de usurpación del inmueble y tiene otro tratamiento penal.

Desde 2020 un par de instrucciones ofrecen al propietario la posibilidad de pedir ante un juez medidas inmediatas.



“Esto significa que el propietario puede presentarse ante la policía o un juez de instrucción, y acreditar que se está okupando una vivienda suya y solicitar medidas cautelares”, explica Campo Cabal.



“Si el juez accede, ordena a la policía que proceda de inmediato al desalojo de los okupantes, pero cabe la posibilidad de que no lo haga porque estime cualquier elemento que hayan aportado los okupas, como un contrato falso de arrendamiento o una situación de precariedad o de protección humanitaria especial porque, por ejemplo, hay menores o incapacitados”.



En tales circunstancias, habría que someterse a un procedimiento legal completo hasta que se dicte la resolución judicial que ordene el desalojo del inmueble, lo que puede tomar más de un año.



Los “okupas” suelen buscar inmuebles vacíos porque la usurpación de morada es un delito leve que se castiga con una multa (a menos que haya intimidación o violencia, que implican de uno a dos años de cárcel). Vigilan el inmueble durante un tiempo para ver si hay movimientos y buscan pistas como buzones de correos con cartas. Cuando se cercioran de que no hay nadie, ingresan a la vivienda.

“Suelen estar asesorados por abogados que les aconsejan que tengan en la mano un contrato de alquiler que les sirva para alegar que son arrendatarios”, explica Campo Cabal. Aunque sea inventado, suele respetarse porque solo se puede desvirtuar ante jueces.



En ningún caso el propietario debe cortar los servicios (cometería un delito de coacciones) ni cambiar la cerradura (allanamiento de morada).



Ahora bien, por la vía civil, existe un procedimiento exprés desde julio de 2018, que permite demandar a los “okupantes” y enviarles notificaciones aunque estén sin identificar. El desalojo se puede producir en pocos días y generalmente sucede con la presencia de los servicios sociales regionales por si hay personas vulnerables y necesitadas. En ese caso, se podría alargar el proceso.



“En la práctica el procedimiento se puede dilatar en función del abogado de los okupas por la propia carga de trabajo que tienen los jueces”, explica Campo. “La ratio en España no es favorable”, agrega.



La misma ley de 2018 excluye los bienes propiedad de los bancos, las inmobiliarias, los fondos de inversión o cualquier otra empresa comercial o con ánimo de lucro. “Por eso son los favoritos de los okupas”, señala Campo Cabal.

El problema de los “okupas” en España ha creado grupos que los combaten y discusiones políticas de toda índole. Foto: Carlos Cueva - archivo EL TIEMPO

Política y plataformas



El problema de los “okupas” en España ha creado grupos que los combaten y discusiones políticas de toda índole.



En junio de 2021, por ejemplo, nació la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que impulsa un cambio de ley de la vivienda y promueve concentraciones frente al Congreso. Sus líderes son propietarios de viviendas “okupadas”.



Internet, además, está lleno de avisos privados que ofrecen expulsar a los “okupas”.

Por otra parte, también existen colectivos que se muestra a favor de la ocupación, en línea con la lucha contra los desahucios. Es el caso del Sindicato de Inquilinas, de ideología de izquierda y anticapitalista.



Y es que otro ingrediente que se añade a la mezcla es la política. Se relaciona con la derecha a quienes se muestran contra los “okupas” y son más laxos ante los desahucios.



El partido de derecha radical Vox, por ejemplo, exige el endurecimiento de penas y pide que las fuerzas del Estado puedan sacar a los okupas sin orden judicial.

Unidas Podemos (UP), de extrema izquierda, relaciona el problema con el derecho a una vivienda digna y es más benévolo con las “okupaciones”.



Y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el poder) ve que su interés en una reforma a la ley no avanza al ritmo esperado. Aspiraba a determinar que el plazo de desalojo de un okupa no fuera superior a 48 horas, pero con la primera piedra que ha tropezado es con su socio de gobierno, UP.



Mientras los partidos políticos se oponen de acuerdo, la policía continúa con su labor. Ahora ha revelado detalles sobre la banda de colombianos desarticulada en noviembre. Los cabecillas están en libertad con cargos. A Plinio lo investigan por usurpación de bienes, daños, defraudación de fluido eléctrico, delito contra la salud pública, estafa y organización criminal.



Los Mossos d’Esquadra calculan que en solo cuatro meses ganaron casi 100.000 euros y les atribuye 12 ocupaciones y 12 tentativas de ocupación en el último cuatrimestre de actividades.



Un fenómeno que nació en Europa a mediados del siglo pasado como medida desesperada ante la falta de vivienda y la protesta por los bienes no utilizados se ha convertido en un negocio rentable.

