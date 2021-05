Se busca 'guardián' de castillo medieval en una pequeña isla inglesa

Los Saint Aubyn, una familia real del Reino Unido, están buscando a alguien que quiera convertirse en el nuevo ‘guardián’ de su castillo.



Según su página web, el aspirante a ocupar el cargo deberá tener disponibilidad de tiempo completo y tendrá que mudarse al Monte San Miguel: isla en la que se encuentra ubicado este castillo de la época medieval.



Entre otras labores, la persona que aplique para obtener este trabajo estará encargada de la seguridad del lugar así como de su mantenimiento y limpieza.

También se hará cargo de recibir a los forasteros que quieran conocer el castillo y, por si fuera poco, de estar al servicio de la familia Saint Aubyn cuando se requiera.



La buena noticia es que la persona que obtenga el puesto contará con el apoyo de un equipo de trabajadores del lugar. De igual manera indican que la remuneración será buena, aunque no se especifica el monto exacto de dinero.

Esta oferta laboral también se publicó en la cuenta de Facebook del Monte San Miguel, pues este es uno de los sitios turísticos más visitados de esta región suroccidental del Reino Unido, con alrededor de 350 mil turistas al año.



Algunos internautas aprovecharon la ocasión para compartir sus pensamientos sobre este particular empleo, el cual generó opiniones divididas en los usuarios.



Por ejemplo, la usuaria @MariePrice comentó: “Me preocupa la posible sensación de aislamiento que pueda sentir en este lugar. Me encantaría trabajar en un castillo, pero preferiría que estuviera ubicado dentro de un pueblo”.



Por otro lado, el usuario @Warren E. Huber mencionó: “Soy una persona que le interesa la época medieval y también soy un profesor que estaría dispuesto a darlo todo por irme a vivir a este castillo para aprender y enseñarle a las personas sobre su historia y otras cosas. El único problema es que vivo en Estados Unidos, pero vivir en un país más civilizado y con otros beneficios estatales es un factor importante para considerar esta opción de trabajo”.

Aunque los contratantes no especifican si la oferta laboral aplica para extranjeros, hasta la fecha, los interesados podrán mandar su hoja de vida y un escrito en el que expliquen los motivos por los cuales les interesa esta oferta laboral y qué les podría aportar a su futuro. Las propuestas se deben enviar al correo jobs@staubynestates.com.

