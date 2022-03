Aunque Rusia ha prometido una desescalada militar en Kiev luego de las negociaciones en Turquía, continúan los bombardeos y asedio a algunas ciudades ucranianas, lo que hace dudar a Occidente y a Ucrania de las intenciones rusas.



(Lea también:Las tropas rusas comienzan a retirarse de la central nuclear de Chernóbil



Las barricadas se mantienen en las ciudades al igual que los controles militares. Los habitantes también se muestran escépticos. "¿Si creo que se retirarán las tropas rusas? No, porque ya desde antes de la guerra se decía que no entrarían, había muchos rumores, desinformación, bulos... Por eso la gente aquí ya no confía en nadie, y menos en los rusos", asevera a la agencia Efe Shakir Medjitov, estudiante de medicina de 19 años.

Las acusaciones y señalamientos entre ambas partes se mantienen. Ucrania cree que tras las declaraciones de los representantes de Vladimir Putin hay un otro objetivo: reagrupar el ejército para enfocarse en el este del país o lo que consideran una rotación de las unidades.



La desconfianza también se ha trasladado a Estados Unidos. El Pentágono cree que los movimientos de tropas rusos han sido pequeños, no cree que sea una “retirada real”.



(Le puede interesar: Israel vive la más dura ola terrorista en los últimos años)



"Creemos que esta es una reubicación, no un repliegue real, y deberíamos estar todos preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa.



Aunque el Kremlin mantiene su discurso, los ataques se mantienen. Este jueves las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia iniciaron maniobras de gran escala en Oremburgo, al sur del país. Se habla de 3.000 efectivos y 300 equipos de combate.



Estrategia rusa

"En los ejercicios de la unidad de misiles de Yasnensk, en la región de Oremburgo, participan más de 3.000 militares y más de 300 equipos de combate", informó el departamento de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado citado por la agencia Interfax.



(Lea además: Alta comisionada de la ONU alerta sobre ‘crímenes de guerra’ en Ucrania)



Por otra parte, a través de un decreto, Putin exigió el reclutamiento militar de 134.500 rusos durante la campaña de primavera. El documento- publicado en el portal de información jurídica del Gobierno ruso- se lee que el proceso será desde el 1 de abril y el 15 de julio.



Ucrania asegura que las tropas rusas continúan bombardeando la zona del Donbás con armamento pesado, mientras persisten los ataques en los alrededores de Kiev y en otras importantes ciudades como Chernígov (norte) y Járkov (este).REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de EFE

Más noticias

Las fisuras internas y críticas que sacuden al oficialismo de NicaraguaLa doble vida del ruso capturado y del agente del CTI que cayó con élGuerra en Ucrania está desencadenando hambruna colateral, alerta PMA