Algunas bromas suelen ser muy pesadas y terminan en situaciones complicadas, que incluso pueden poner en riesgo la integridad de las personas.

Según el diario La Sexta, uno de esos casos se presentó en el Reino Unido, cuando obrero de construcción al querer gastarle una broma a su compañero de trabajo cubrió de pegamento las asas de una mezcladora de hormigón portátil. Cuando el obrero agarró la máquina sus manos quedaron completamente pegadas a ella.

Aunque el hombre intentó despegarse no pudo y decidieron llevarlo a un hospital. Para que el obrero y la hormigonera cupieran en un vehículo debieron usar una furgoneta en el traslado.



El jefe de los dos obreros llegó en horas de la tarde del día de la broma y se sorprendió al no encontrarlos. No sabía que el obrero afectado había estado todo el día en las urgencias del hospital.

Más noticias

Detalles filtrados del polémico proyecto de la granja de pulpos en España

¿Quiere viajar a España? Estos son los requisitos para entrar desde Colombia)

Francia afronta más huelgas parciales después de otra noche de disturbios

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS