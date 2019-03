‘Objeciones a la JEP no tendrán repercusiones negativas’: Santos

“El proceso de paz es irreversible en Colombia”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos en la presentación de su libro La batalla por la paz en Madrid. “Estoy seguro de que el tema de las objeciones (a la Jurisdicción Especial de la Paz por el presidente Iván Duque) no va a tener una repercusión negativa porque en caso de que algo suceda en contra de los acuerdos, la Corte lo va a tumbar”.

Más adelante citó el ejemplo de una de las objeciones, basada en que “no todos los guerrilleros van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Explicó que el acuerdo determina que “sean los máximos responsables los que se sometan a un juicio, y que sean juzgados, condenados y sancionados. Si se acepta la objeción, tienen que ir todos los guerrilleros, y eso hace colapsar el sistema”.

Santos también destacó la solidez del proceso, impulsado y firmado por él. “Lo que se negocia en cualquier proceso normal se cumplió en un ciento por ciento”, dijo, y aclaró que se refería a la entrega de las armas por la guerrilla y a su conversión en un partido político. “Nosotros fuimos más allá y creamos una justicia en que las dos partes se sometían a ella, dentro de los parámetros del Estatuto de Roma”, aseguró. “Asimismo, alcanzamos 16 acuerdos claves de desarrollo con enfoque territorial diseñados por las propias comunidades afectadas”.



La obra, de Ediciones Península, también se presentará en la Feria del Libro de Bogotá el primero de mayo y constituye una explicación sobre las diferentes etapas del proceso de paz colombiano, desde su concepción hasta la firma. Alrededor de ese eje se detiene en temas relacionados, como el tropiezo del referendo, el premio Nobel, el papel del papa Francisco, la participación de otros gobiernos y su relación con dirigentes locales e internacionales.



En el conversatorio de presentación –sostenido en la Casa de América entre el autor, el expresidente español Felipe González y Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel– se hizo especial hincapié en la importancia de la claridad del marco al empezar el proceso.



“El éxito de la negociación que conduce al acuerdo de paz está muy bien relatado en el libro porque radica en qué perímetro se va a desenvolver la negociación, qué nivel de discreción (se conservará), cómo se pactan antes los puntos sobre los que se va a negociar y que no habrá ningún acuerdo hasta que los cinco puntos estén acordados”, explicó González.



El expresidente español, autor del prólogo, subrayó también que el valor del libro es que el “relato está muy bien construido” y que además “del método de contenido y del proceso hay un anecdotario que lleva permanentemente a categorías superiores; no son anécdotas banales, sino significativas”.



Una de esas anécdotas, a la que Santos hizo referencia en la presentación, narra uno de los momentos más difíciles que atravesó durante el proceso. Sucedió cuando las Farc “asesinaron 14 soldados en el sur de Colombia y toda la opinión pública, los medios y mi familia me dijeron que había que romper las negociaciones”. Él decidió perseverar, a pesar de que “es difícil ir contra la opinión pública y la familia al mismo tiempo”.



González también hizo alusión a los negacionismos, que “están de moda”. Contó que la última vez que fue a Colombia oyó que algunas personas decían que no hay conflicto. “Entonces yo he vivido engañado durante los últimos cuarenta años”, dijo. “Hay quien defiende que no hubo un conflicto y, por tanto, difícilmente habrá un posconflicto”.

González aseguró que “ni un solo presidente dejó de intentar la negociación”. Agregó que no es una crítica hacia ellos, pues era su deber.

Sobre las críticas que ha recibido del expresidente Álvaro Uribe, Santos afirmó que “si tengo oportunidad el día de mañana de establecer puentes con él, lo haré porque cuando los dirigentes se dedican a pelear entre ellos, los que pierden son los pueblos”. Aceptó, sin embargo, que no lo ha vuelto a intentar luego de “haber hecho muchos esfuerzos”, que nunca recibieron una respuesta.



El expresidente enfatizó la importancia del reconocimiento a las víctimas. “Antes, las víctimas eran inexistentes; nadie las tenía en cuenta”, asegura. “Les dimos relevancia, las pusimos en el centro e iniciamos un proceso de reparación que, en su mayoría, debe ser simbólico: ¿cuánto vale una hija, un hijo”.



El libro, del que se anunció una segunda edición, trata estos y muchos más temas a lo largo de 619 páginas y ha despertado ya la reacción aireada de algunos detractores. Esa es otra batalla que tendrá que librar el expresidente Santos.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO - MADRID