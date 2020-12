OMS destaca importancia de secuenciar el coronavirus ante nuevas cepas

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, Ahmed Al Mandhari, destacó hoy la importancia de la secuenciación genética del coronavirus SARS-CoV-2, lo que permite detectar las mutaciones del virus, tras haberse detectado dos nuevas cepas en el Reino Unido y Sudáfrica.



Estas variantes “demuestran la importancia de secuenciar el SARS-CoV-2 y compartir esta información internacionalmente”, aseguró en una rueda de prensa virtual Al Mandhari, cuya zona incluye 22 países desde Marruecos hasta Pakistán y Afganistán.



“Varios países de nuestra región tienen la capacidad de secuenciar el SARS-CoV-2 y recomiendo a estos países que incrementen la secuenciación cuanto sea posible y que compartan sus datos internacionalmente”, agregó.



Al Mandhari recordó que en la última semana Sudáfrica y Reino Unido habían informado a la OMS y a la opinión pública de dos nuevas variantes del virus causante de la covid-19.



Señaló también que el pasado martes la mutación descubierta en Reino Unido “había sido detectada en pequeñas cantidades en Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y Países Bajos”.

El 70 por ciento de los fallecimientos por covid-19 se han registrado en Europa. Foto: Olivier Hoslet / EFE

El representante de la OMS recomendó a la gente que permanezca vigilante, ya que “las próximas semanas son críticas pues son un tiempo en el que la gente tradicionalmente se reúne para celebrar la temporada de vacaciones y las temperaturas caen aún más”.



Sobre la región del Mediterráneo Oriental, Al Mandhari apuntó que en las últimas semanas se había visto una tendencia general a la baja en el número de contagios detectados y de muertes por covid-19.



Las autoridades británicas señalaron que la nueva cepa de coronavirus, "altamente preocupante" por ser "más contagiosa" viene procedentes de Sudáfrica, por lo que impusieron restricciones de viaje "inmediatamente".



"Esta nueva variante es altamente preocupante, porque es más contagiosa y parece haber mutado más que la nueva variante que fue identificada en Reino Unido", declaró el ministro de Salud, Matt Hancock, anunciando que cualquier persona que haya estado en Sudáfrica o en "contacto estrecho" con alguien que estuvo allí estas dos últimas semanas tiene que ponerse "inmediatamente en cuarentena".



Alemania, que al igual que docenas de otros países ha cortado las conexiones con el Reino Unido, prefiere esperar, igual que España que solo permite la repatriación de sus nacionales.

Viajeros abandonados

La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá el miércoles por la mañana para discutir estrategias para tratar la variante del coronavirus. "Esta será una reunión a puerta cerrada de expertos (...) y una oportunidad para que las autoridades sanitarias británicas hagan un balance de la situación y respondan a las preguntas relacionadas", dijo una portavoz.



Desde el domingo, la interrupción del tráfico ha provocado un caos en el transporte de mercancías unos días antes de Navidad, bloqueando a miles de camiones en el sur de Inglaterra.



Muchos viajeros se vieron abandonados a su suerte después de que numerosos países decidieran suspender sus conexiones aéreas, y algunos temían no poder ver a su familia esta Navidad.



"Pensé que sería un descanso bien merecido y también sentía un poco de nostalgia", dice Alison, una joven británica que trabaja como niñera en Roma, que admite que derramó alguna lágrima cuando se canceló su vuelo de vuelta a casa por Navidad.

Vacuna covid-19 Foto: Carlos Osorio. AFP

Vacunación iniciará este domingo

La campaña de vacunación en la UE comenzará el domingo. En Francia, "algunas docenas" de personas serán vacunadas ese día en hogares de ancianos.



El laboratorio alemán BioNTech, creador junto al gigante estadounidense Pfizer de la primera vacuna contra el covid-19 aprobada internacionalmente, aseguró que podría suministrar, llegado el caso, "en seis semanas" una vacuna adaptada a la nueva cepa del virus de Reino Unido.



Con todo, la OMS intentó transmitir un mensaje tranquilizador el lunes, señalando que la nueva cepa "no está fuera de control", como lo había afirmado el ministro de Salud británico, Matt Hancock.



Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), que el lunes dio su autorización a la vacuna Pfizer/BioNTech, dijo no estar "muy preocupada" y reiteró que no existe "ninguna prueba" que indique que el tratamiento no protege contra esta mutación del virus.



AFP y EFE

