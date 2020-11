El nuevo escándalo de Juan Carlos I que salpica a la reina Sofía

La fiscalía del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de España, abrió una investigación más contra el rey emérito Juan Carlos I por supuesto lavado de capitales, a través de tarjetas de crédito, al parecer provenientes de una cuenta bancaria de un empresario mexicano.

Surge, pues, un nuevo escándalo que atañe a la casa real y esta vez salpica a la reina Sofía, una de las figuras más admiradas y queridas por los españoles. Esto se suma a la investigación abierta al rey por haber recibido comisiones, no declaradas ante el fisco español, por su intervención en la adjudicación a empresas de España de la construcción de una vía a La Meca para el tren de alta velocidad.



Y a todo esto se agregan sospechas de que el rey emérito habría tenido que ver con cuentas radicadas en la isla de Jersey, con fondos millonarios (podrían ser hasta cinco millones de euros) no declarados ante el fisco español. La fiscalía del Tribunal Supremo también trabaja en esta línea, según dijo la fiscal general del Estado.

Tarjetas opacas

El rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía en una visita a Bogotá, en noviembre de 2001. Foto: Archivo EL TIEMPO

Entre 2016 y 2018, Juan Carlos I, su esposa y varios de sus nietos habrían realizado pagos con tarjetas de crédito sobre una cuenta bancaria de la cual ninguno de ellos es su titular.



La información fue revelada por eldiario.es y sorprendió al gobierno, a los partidos políticos y a la opinión pública en general, al extremo de que pasaron varios días antes de que los más prestigiosos medios de comunicación españoles dieran cuenta del nuevo episodio.



Mientras el gobierno de Pedro Sánchez se limitó a afirmar que es un tema que les compete a los órganos judiciales y resaltó los esfuerzos por la política de transparencia realizados por Felipe VI, la justicia ya adelantó un primer paso: la investigación pasó de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo, aunque ambas instituciones trabajarán en llave.



Según las investigaciones del periódico, la cuenta bancaria pertenece al financiero mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito. Las operaciones se realizaban a través de otra cuenta, vinculada al teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, también cercano a Juan Carlos I y colaborador suyo cuando era rey.



Cerca de 120.000 euros fueron movilizados de esta manera y habrían sido puestos a disposición de la casa real con el objeto de sufragar gastos, ahora investigados por la justicia española.

Juan Carlos I y su hijo el rey Felipe VI, de España. Foto: Paco Campos. Archivo. EFE

El Tribunal Supremo deberá determinar si esas tarjetas fueron un regalo del empresario mexicano o si obedecen a pagos por comisiones escondidas al rey emérito (y no declaradas ante Hacienda) por haber intercedido en algún negocio durante años en los que hubo una enorme inversión española en México.



Debido a que los pagos son posteriores a 2014, año en que Juan Carlos I abdicó en su hijo, se enmarcan en un periodo en que ya no gozaba de inmunidad y, por tanto, se le podría imputar un delito fiscal.



No es fácil hacerles seguimiento a los gastos porque se han invertido en cuestiones de baja cuantía, como vuelos, tratamientos médicos, viajes, compras en almacenes, clases y restaurantes.



Entre esos gastos realizados con las tarjetas aparece la compra de tiquetes aéreos por parte de la reina Sofía a Londres, donde reside prácticamente todo el año tras su distanciamiento de Juan Carlos I.



Luego de las revelaciones sobre el romance del exmonarca con la alemana Larsen y de los regalos que él le dio, las relaciones entre la pareja se han enfriado y la reina Sofía pasa buena parte del año en el Reino Unido, donde vive una hermana suya.

Corinna Larsen fue amante del rey de España Juan Carlos I entre el 2004 y el 2009, y por eso recibió un regalo de 65 millones de dólares. Foto: EFE

El asunto reviste gravedad, pues la reina emérita no aparecía hasta ahora involucrada en escándalo alguno relacionado con su esposo y goza de una enorme aceptación entre los españoles. Los sondeos de opinión en los últimos años la sitúan como la persona mejor valorada de la monarquía española, incluso por encima del rey Felipe VI y de la reina Letizia.



Está dedicada, sobre todo, a labores solidarias y el pueblo español tiene una idea inmaculada de su vida tanto pública como privada. El episodio actual, sin duda, afectará su imagen, sin importar si usó las tarjetas ingenuamente o lo hizo a conciencia. En el primer caso, debió haber previsto los efectos y haberse informado del origen de los recursos.



Un dato significativo, sin embargo, obra a favor de la monarquía actual: ni el rey Felipe VI, ni la reina Letizia ni sus hijas figuran en el reciente episodio. En cambio, entre la opinión pública, a Felipe VI se le han reconocido sus empeños por distanciarse de su padre y mantener una política abierta y transparente sobre el uso de recursos por parte de la casa real.

El amigo mexicano

Sanginés-Krause, de 61 años, se ha dedicado a negocios de inversión durante más de 25 años y es doctor laureado en Economía por la Universidad de Harvard. Además, es propietario de un castillo en Inglaterra, donde se ha hospedado Juan Carlos I, y hace un tiempo adquirió el Hotel Villa Magna de Madrid, uno de los más prestigiosos de España. Fue, además, el hombre clave del banco de inversión Goldman Sachs en Europa.



También es cercano a Corinna Larsen, la examante del rey. Su esposa, además, es muy amiga de Marta Gaya, otra íntima del rey emérito, con quien mantuvo una relación por cerca de veinte años.



Vive en Londres con su esposa, Lorena, fotógrafa y políglota, y tiene tres hijos. Es amante de los caballos, el arte y la arquitectura.

Riviera Maya

Por si fuera poco, algunos medios españoles publican información acerca de una asesoría sobre el desarrollo urbanístico de un conjunto en la Riviera Maya.



El primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans-Borbón, recibió cerca de 4,6 millones de euros en 2009 por ese trabajo, que justificó ante el Credit Suisse bajo el concepto de la venta de unos terrenos en Playa del Carmen, México. Hay sospechas de que haya actuado como testaferro del rey emérito.



Cada nuevo episodio de la novela en que se ha convertido la vida de Juan Carlos I, quien abandonó España en agosto y está en Emiratos Árabes Unidos, alimenta el discurso antimonárquico en España. Aunque la mayoría de los ciudadanos y los dos partidos tradicionales (el Partido Socialista Obrero y el Partido Popular) apoyan a la familia real, los escándalos protagonizados por el rey emérito abonan el espíritu republicano en el país.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO en MADRID