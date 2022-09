La Unión Europea (UE) expresó este miércoles su convicción de que las fugas en dos gasoductos submarinos entre Rusia y Alemania parecían ser un acto deliberado y por ello Noruega decidió aumentar la seguridad en sus instalaciones logísticas.



Tres fugas verificadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hicieron dispararse los precios del gas natural, exacerbando la crisis energética en Europa en momentos en que toda la región se encuentra en el umbral del invierno boreal.



El gas que escapa por esas tres fugas puede ser observado burbujeando en la superficie del mar Báltico, cerca de las costas de Dinamarca y Suecia, y debe continuar así durante una semana, hasta que se agote el contenido de las tuberías afectadas.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, señaló que las fugas de gas "no son una coincidencia".



"Toda la información disponible indica que esas filtraciones son el resultado de un acto deliberado", señaló.



Borrell advirtió que "cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea es totalmente inaceptable y se enfrentará con una respuesta sólida y unida".



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó este miércoles que se trataría de actos de sabotaje con la intención de "desestabilizar aún más el suministro de energía a la UE".



De acuerdo con Michel, "los responsables serán plenamente responsables y obligados a pagar".



Ninguno de los oleoductos de Nord Stream está operativo en la actualidad, pero estaban llenos de gas cuando fueron afectados por lo que los sismólogos suecos calificaron como "fugas masivas de energía". Uno de los sismólogos dijo a AFP que "no hay mucho más que una explosión que pueda causarlas".



Fuga de gas en el gasoducto Nord Stream 2. Foto:

Rusia responde

Moscú respondió inmediatamente. El Kremlin calificó este miércoles de "tontas y absurdas" las acusaciones europeas de que Rusia podría estar detrás de los daños detectados en los gasoductos Nord Stream 1 y 2.



"Esto era bastante predecible, era predeciblemente tonto y absurdo adelantar esas versiones", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que afirmó que Rusia insistirá en participar en las investigaciones del incidente.



"El gasoducto tiene dueño, y Gazprom está relacionado con la propiedad. Por supuesto es imposible sin ellos", dijo Peskov al ser preguntado si Rusia insistiría en que el consorcio gasístico o el Estado, representado por las autoridades investigadoras, puedan investigar lo sucedido.



El portavoz subrayó que los daños en los gasoductos son un gran problema para Rusia. "Los dos hilos del Nord Stream 2 están llenos de gas, los sistemas están listos para bombear y este gas es muy caro", dijo.

Hay que esperar la investigación de las roturas (en la infraestructura), determinar si fue o no una explosión FACEBOOK

Recordó que Rusia había decidido utilizar la mitad del gas de ese gasoducto para cubrir necesidades propias tras ser bloqueado por Alemania incluso antes de la intervención bélica rusa en Ucrania. "Es un gas muy caro y ahora se pierde en el aire", insistió el portavoz.



El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexandr Grushkó, por su parte, afirmó este miércoles que Rusia está lista para estudiar solicitudes para una investigación conjunta si le llega de países europeos, pero hasta ahora no ha habido ninguna.



"Si hay solicitudes, las consideraremos. Que yo sepa, no ha habido ninguna"", dijo Grushkó a medios locales, según la agencia oficial TASS.



El portavoz presidencial indicó que en la actual situación "se requiere diálogo y la interacción rápida de todas las partes para que aclarar lo antes posible lo que ocurrió, evaluar los daños y establecer acciones para corregir esta situación".



"Por ahora, por supuesto, vemos un déficit de ese diálogo", añadió Peskov, quien recalcó que de momento no se puede predecir cuánto tiempo puede llevar las reparaciones.



Recalcó que antes de hacer cualquier declaración "hay que esperar la investigación de las roturas (en la infraestructura), determinar si fue o no una explosión".



Evaluación del daño tardará

Por su parte, el ministro de Defensa danés, Morten Bødskov, advirtió este miércoles de que la investigación de las tres fugas puede demorarse varias semanas hasta que sea seguro inspeccionar la zona.



"Va a llevar tiempo. Si uno escucha a los que saben cuánto gas hay en las tuberías y cuánto tiempo pasará hasta que baje la presión, la realidad es que puede tardar una semana o catorce días hasta que la zona esté lo suficientemente tranquila", dijo Bødskov en declaraciones a la agencia danesa Ritzau, después de una reunión en el cuartel general de la Otán en Bruselas.

Nord Stream 1, en Alemania. Foto: AFP

Bødskov se entrevistó allí con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, quien en su cuenta de Twitter habló de "sabotaje" y reveló que habían discutido sobre la protección de la infraestructura crítica de los países de la Otán.



Según informó hoy la Guardia Costera sueca, el flujo de gas en la zona continúa con la misma fuerza que ayer, al contrario de lo que afirma la Dirección General de Energía danesa.



"Sigue saliendo mucho gas de las tres fugas. Parece que hay una pérdida de presión en las tuberías y, por eso, sale menos gas que ayer. Y esperamos que siga siendo así los próximos días", dijo el director de ese organismo, Kristoffer Böttzauw.



Construido en paralelo al gasoducto Nord Stream 1, el gasoducto Nord Stream 2 tenía como objetivo duplicar la capacidad de importación de gas ruso a Alemania, aunque el gobierno alemán bloqueó esa iniciativa en los días previos a la guerra en Ucrania.



Suecia y Polonia están de acuerdo en que el sabotaje es la causa más probable de las fugas en el gasoducto Nord Stream, al punto que autoridades polacas sugirieron que Rusia probablemente fue el culpable para intensificar la guerra en Ucrania.



Estados Unidos, a su vez, anunció que investigaba las fugas de gas. Washington se ha comprometido a ayudar a sus aliados europeos en materia de seguridad energética, y ya está enviando el gas natural licuado que le sobra a la UE.

*Con información de AFP y EFE

