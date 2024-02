'No sabemos si arrestarán a quienes acudan al funeral': Naválnaya, viuda de Navalny

Yulia Naválnaya, la viuda del opositor Alexéi Navalny, fallecido la semana pasada en una prisión rusa, advirtió este miércoles de que aún no saben si la policía arrestará "a quienes acudan a dar el último adiós" a su esposo en el funeral previsto para este viernes en Moscú.



En un discurso ante el Parlamento Europeo doce días después de conocerse la muerte de su marido, Naválnaya dijo que "fue torturado durante tres años, le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, aislado del mundo exterior y sin visitas, llamadas y cartas", para después "matarle".

Yulia Navalnaya durante su discurso en el Parlamento Europeo. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

"Incluso después de eso, maltrataron su cuerpo y maltrataron a su madre", lamentó Naválnaya, que aseguró que el asesinato de su marido "muestra una vez más que Putin es capaz de cualquier cosa y que no se puede negociar con él".

En un discurso breve y emotivo, durante el que Naválnaya miró al cielo en varias ocasiones y se sucedieron los aplausos de un hemiciclo lleno hasta la bandera, la viuda del líder opositor quiso contar a los eurodiputados "cómo era Alexéi" para ilustrar cómo, a su juicio, Europa tiene que ser más creativa si quiere vencer al régimen del presidente ruso, Vladímir Putin.



"Tenéis elecciones en junio y muchos de vosotros haréis campaña, conoceréis a votantes, daréis entrevistas y grabaréis anuncios. Ahora imaginaos que todo esto es imposible, que ninguna televisión os quiere entrevistar, que no hay dinero en el mundo para promover el anuncio y que los votantes que van a los mítines son arrestados", dijo Naválnaya. "Bienvenidos a la Rusia de Putin", añadió.



La viuda de Alexéi Navalny fue aplaudida por los diputados. Foto: AFP

Su marido, continuó, logró convertirse en uno de los líderes de la oposición rusa "experimentando", aprendiendo a hacer vídeos en YouTube, diseñando una estrategia de voto táctica para ganar escaños o pasando mensajes a su equipo incluso desde la cárcel.

"Si realmente queréis derrocar a Putin, tenéis que ser innovadores y dejar de ser aburridos. No podéis hacerle daño con otra resolución u otro paquete de sanciones que no se diferencia en nada de los anteriores, o pensando que es alguien que tiene principios morales", insistió Naválnaya.



"No estamos dirigiéndonos a un político, sino a un monstruo”, agregó.



Para vencer a alguien que es el "líder de una organización criminal" como Putin, dijo la viuda de Navalny, los gobiernos de la UE tienen que poner el foco en "sus amigos, asociados y los que tienen el dinero de su mafia", como los "abogados discretos" en los países europeos que "ayudan a Putin a esconder su dinero".



Naválnaya, que ya ha avanzado su intención de continuar la lucha de su marido, aseguró que Putin "debe responder" por lo que ha hecho a Rusia, a Ucrania y al propio Navalny, quien ya no cumplirá su sueño de ver "cómo será la bonita Rusia del futuro".



"Yo haré todo lo posible para hacer su sueño realidad", concluyó ante un largo aplauso del hemiciclo.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Yulia Navalnaya Foto: AFP

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se vio con Naválnaya antes del discurso, aseguró por su parte que la esperanza que representaba el líder opositor y que sus captores quisieron extinguir "sigue siendo más brillante que nunca".



"Los muchos valientes que salieron a las calles de Rusia tras su muerte demuestran, una vez más, la fragilidad del autoritarismo. Me consuela el hecho de que, si algo nos enseña la historia, es que los pilares de la autocracia, al final, siempre se desmoronan bajo el peso de su propia corrupción y del deseo inherente de la gente de vivir libremente. Y cuando inevitablemente lo hagan, será gracias a lo que hicieron Alexéi y su familia", dijo Metsola.

Yulia Navalnaya durante su discurso en el Parlamento Europeo Foto: AFP

Parlamento Europeo promete apoyar a Navalnaya

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves "enérgicamente" el "asesinato" de Navalny y exigió una investigación internacional "independiente y transparente" sobre las circunstancias exactas de la muerte de Navalny "para garantizar la rendición de cuentas y la justicia".

"El Gobierno ruso y Vladimir Putin cargan personalmente con la responsabilidad penal y política del asesinato de su opositor más destacado, Alexéi Navalny", subraya el texto adoptado por la Eurocámara con 506 votos a favor, 9 en contra y 32 abstenciones.

Los eurodiputados expresaron también en el texto su "más sentido pésame" a la familia y colegas de Navalny, en particular, a Naválnaya, a quien manifiestan su "pleno apoyo" en su determinación por continuar la labor que inició su marido.



El Parlamento se suma así a la condena de varios líderes occidentales que ya responsabilizaron al Kremlin de la muerte del opositor ruso, como el presidente de EE.UU., Joe Biden, el canciller alemán Olaf Sholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y Yulia Navalnaya. Foto: AFP

Además, con esta resolución, los eurodiputados instan a las autoridades rusas a que permitan que el cadáver de Navalny sea enterrado según los deseos de su familia, cuyo funeral está previsto para este viernes primero de marzo en una iglesia del distrito moscovita de Marino, al sureste de la capital rusa.



El parlamento solicitó también a las autoridades del Kremlin a retirar todos los cargos "arbitrarios" y la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos y de las personas detenidas de forma injustificada, incluidas a las arrestadas en los últimos días por rendir homenaje a la memoria del opositor ruso fallecido.



EFE