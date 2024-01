Niño de 2 años murió de hambre después de que su padre sufriera un paro cardiaco

Acurrucado en los pies de su padre, sin pulso, fue encontrado un menor de dos años en una propiedad en Skegness, Inglaterra.



El menor, identificado como Bronson Battersby, y su padre de 60 años de edad, Kenneth Battersby, fueron encontrados muertos el pasado 9 de enero del 2024 después de que amigos y familiares encendieran las alarmas por no haberlos visto durante días.

De acuerdo con las autoridades, la madre del menor, Sarah Piesse, dijo que la última vez que vio a su hijo fue antes de Navidad, días en los que había discutido con Kenneth Battersby.



El niño vivía, al parecer, con su padre, razón por la cual su madre no estaba todo el tiempo presente.

Días después, el 27 de diciembre, una trabajadora social tuvo contacto con Kenneth y organizó una visita domiciliaria para así revisar el estado del niño.



No obstante, esta nunca sucedió.

'No había nadie para cuidarlo'

La cita estaba programada para el 2 de enero, día cuando la trabajadora social encargada llegó por primera vez hasta la casa del hombre.



A pesar de sus múltiples llamados en la puerta, jamás tuvo respuesta, razón por la cual habló con sus superiores e informó a la Policía. La historia se repitió dos días después, puntualmente el 4 de enero.



Pero todo cambió el 6 de enero, cuando al no tener respuesta en el tercer intento para contactarse con el hombre de 60 años, ubicaron a la persona que le arrendaba el lugar a Kenneth y así lograron abrir la puerta de su casa.

Fue entonces cuando encontraron los dos cuerpos sin vida. El niño estaba acurrucado a los pies de su padre quien, según los resultados del examen post mortem, murió por un infarto fulminante.El niño, por otro lado, falleció por deshidratación y hambre días después.

"Estaba solo en casa con Bronson y eso significaba que no quedaba nadie para cuidarlo y, lamentablemente, como resultado de eso, también falleció", dijo la directora ejecutiva de servicios infantiles, Heather Sandy, al medio británico BBC Radio 4.

Por otro lado, Piesse explicó que las autoridades "creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre" y que posteriormente su hijo murió de hambre.



"No pude levantarlo porque su cuerpo era demasiado frágil", agregó en una entrevista otorgada al medio The Sun. "Solo podía tocarlo. Lo habían dejado allí demasiado tiempo”.

