Niñas desaparecidas en España: hombre aseguró que están en Colombia

Hace más de un mes no se tiene rastro de las niñas Olivia y Anna, dos menores de seis y un año, quienes están desaparecidas desde el pasado 27 de abril. De su padre Tomás Gimeno tampoco se sabe nada y las autoridades en España se encuentran realizando labores de búsqueda para dar con sus paradero.



Antes de que se fuera, el hombre le dijo a la madre por teléfono que nunca más lo volvería a ver a él ni a sus hijas.



El caso que tiene en vilo a la comunidad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, España, se ha tomado las páginas de los medios de comunicación locales y poco a poco algunas pistas han salido a la luz. Sin embargo, ha sido difícil esclarecer qué fue lo que verdaderamente pasó con Gimeno y las pequeñas.



Fuentes consultadas por la agencia Efe aseguraron que una de las hipótesis que se maneja es que una o varias personas ayudaron al hombre a desarrollar un plan preconcebido. La investigación se adelanta como un potencial caso de secuestro parental.



Tampoco se descarta la idea de que el padre se haya fugado con las niñas a otro país. Por esto, ya hay una orden de detención y de búsqueda internacional.



Precisamente, sobre este último punto, este jueves se conoció que un hombre llamó al portavoz de la familia y aseguró que las menores habían sido vendidas en Colombia, según relata el diario español La Vanguardia.



En la llamada, esa persona aseguró que contaría cuál es la ubicación exacta de las niñas a cambio de 1.500 euros por cada una y 2.000 euros por toda la información. Es decir, en total le tendrían que pagar 5.000 euros, unos 22 millones en pesos colombianos.



La asociación SOS Desaparecidos aseguró que ya denunció por estafa al hombre que realizó el contacto. De acuerdo con La Vanguardia, la Guardia Civil ya se puso en contacto con las autoridades de nuestro país para que puedan detenerlo.

¿Cómo las están buscando?

La guardia Civil le hizo un registro a la casa del padre de las niñas desaparecidas. Foto: EFE

Han sido arduas horas de trabajo para intentar encontrar tanto a las menores como al padre. En total, las labores se prolongarán entre ocho y nueve días de forma ininterrumpida en un área de unas diez millas cuadradas, frente al litoral de Santa Cruz de Tenerife.



La zona está custodiada por la Guardia Civil y personal del buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño', el cual tiene incorporado un sonar y un robot submarino. El sitio es delimitado por el geoposicionamiento del celular del padre de las niñas, quien estuvo en el mar en dos ocasiones en la noche del 27 de abril, cuando se le perdió el rastro.



Ese día, según registraron cámaras de seguridad, embarcó solo y antes cargó desde su vehículo maletas y bolsos, para lo que tuvo que realizar tres viajes. Al regreso de su primera incursión fue interceptado por las autoridades y sancionado por saltarse el toque de queda.



Los agentes no hallaron nada sospechoso en la lancha de Gimeno, puesto que a esas horas la madre aún no había denunciado la desaparición de sus hijas. Luego, pasada la medianoche, volvió a zarpar y horas más tarde la embarcación fue localizada vacía, a la deriva y sin ancla frente al Puertito de Güímar.



Días después, hallaron restos de sangre que pertenecen al progenitor de las niñas, según pudo confirmar EFE con fuentes cercanas al caso. También se determinó que el padre desactivó el GPS de su lancha con el objetivo de no dejar pistas.



Por ahora, agentes de la Policía están a bordo del buque que realiza una exploración con una sonda multihaz que, a una velocidad reducida, va realizando varias pasadas sobre un mismo punto para ganar resolución. Este dispositivo permite hacer una cartografía con una batimetría precisa que facilitará el posterior trabajo del robot submarino.



Dicho robot no tripulado tiene capacidad para operar y recoger muestras más allá de los 2.000 metros de profundidad, aunque si es debidamente adaptado puede trabajar hasta los 3.000 metros. Cuenta con seis motores, combina una gran potencia y puede llevar, además de seis tipos de cámaras, instrumentos de medición y toma de muestras.



En los últimos años se ha utilizado en varias ocasiones para la recuperación de material científico que se había perdido.

'Me dijo que nunca las volvería a ver'

El Confidencial, un diario digital español, accedió al testimonio de la madre de las niñas quien relató que ese martes 27 de abril, su exesposo recogió a las niñas en su casa a las cinco de la tarde y para las nueve de la noche no las había regresado.



De acuerdo con el relato, la mujer pensó que era un retraso normal en la visita y a las 10 de la noche recibió la llamada con la que empezó esta angustiosa búsqueda. El hombre le dijo que no lo volvería ver a él ni a las menores. "Yo me haré cargo de ellas para que estén bien cuidadas, no te preocupes, pero no vas a tener noticias nuestras jamás”, le aseguró.



El medio narra que ambos hablaron más veces y el hombre le repitió el mismo mensaje hasta que finalmente apagó su celular. "Todas estas comunicaciones se producen mientras que Tomás está ya en la mar, navegando y sin las niñas, ya que a través de las cámaras del puerto no se las ve embarcar", relata El Confidencial.



Hasta el momento no se sabe nada de la ubicación de sus hijas y su exesposo, pero en declaraciones a medios la madre ha asegurado que tiene fe en que las niñas están bien.

ELTIEMPO.COM con información de EFE