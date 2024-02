Confirman condena de prisión al expresidente Sarkozy por financiación ilegal de campaña

La justicia francesa condenó este miércoles en apelación a prisión al expresidente conservador Nicolas Sarkozy en el llamado caso "Bygmalion", sobre la financiación ilegal de su campaña de elección presidencial de 2012.



El expresidente de 69 años y con una cargada agenda judicial evitará su encarcelación, ya que el tribunal abrió la puerta a una alternativa durante los seis meses de obligado cumplimiento de la pena de un año impuesta.



Sin embargo, su aplicación restará en suspenso a la espera del resultado del recurso ante la Corte de Casación que su abogado, Vincent Desry, anunció poco después del fallo, ya que su cliente se considera "completamente inocente".



Sarkozy, el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme en otra causa, acudió al Tribunal de Apelación de París para escuchar la lectura del veredicto, pero abandonó el Palacio de Justicia sin hacer declaraciones.



El expresidente Nicolas Sarkozy ya había sido culpado de financiación ilegal de la campaña para las presidenciales del 2012. Foto: AFP

En septiembre de 2021, la justicia ya lo había declarado culpable en primera instancia de superar el límite legal de los gastos de su campaña electoral y le impuso entonces un año de prisión firme.



Pero a diferencia de los otros acusados, el expresidente (2007-2012) no ha sido acusado por el sistema de facturas falsas en sí, ideado para ocultar la explosión del gasto: casi 43 millones de euros (46 millones de dólares al cambio actual) frente al límite legal de 22,5 millones (24 millones de dólares).



Con esta nueva condena, Sarkozy acumula ya un año y medio de cárcel, ya que en mayo pasado el Tribunal de Apelación confirmó la pena a un año firme en un caso de tráfico de influencias, aunque ambos casos están ahora en manos del Supremo.

Carla Bruni con su esposo, el expresidente francés, Nicolas Sarkozy. Foto: EFE

La justicia condenó en apelación al resto de acusados --entre miembros de su entonces partido de derecha UMP o de la empresa Bygmalion-- a penas de hasta dos años de prisión, con seis meses de obligado cumplimiento.



El caso salió a la luz dos años después de la campaña de la elección presidencial de 2012 --que perdió ante el socialista François Hollande-- y sacudió a la formación derechista.



En 2025, el exmandatario conservador tiene otro proceso por las sospechas de financiación libia de su campaña electoral de 2007. Además, recurrió su condena a un año de prisión en un proceso sobre la corrupción de un alto magistrado.



Y, en octubre, Sarkozy, pareja de la cantante, actriz y modelo Carla Bruni, fue imputado en otro caso por una presunta manipulación de testigos.



El nombre de Sarkzoy figura en otras investigaciones, como la posible corrupción en la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar.



En el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012, que perdió contra el socialista François Hollande, los jueces consideraron que se había creado un sistema de falsas facturas a través de una empresa llamada Bygmalion para ocultar los gastos reales y poder así superar los límites impuestos por la ley.



El expresidente gastó casi 43 millones de euros, casi el doble de lo permitido, en una carrera desenfrenada por dar la vuelta a los sondeos que le daban perdedor.

François Bayrou. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Aunque en primera instancia los magistrados no encontraron relación entre Sarkozy y esa trama de falsas facturas, consideraron que no podía desconocerla y que presionó para que se multiplicaran los mítines, pese a las advertencias oficiales sobre el elevado tren de gasto de la campaña.



"Fabulaciones" y "mentiras", clamó el expresidente durante el juicio en apelación que se celebró entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre pasados, en el que trató de desviar la responsabilidad a miembros de su campaña y de la empresa Bygmalion, a los que acusa de haberse enriquecido a su costa.



Tras conocer la sentencia, su abogado aseguró que "Sarkozy es inocente" y comparó la condena de su cliente con la absolución la semana pasada del exministro François Bayrou, aliado centrista del presidente, Emmanuel Macron, por un caso de financiación ilegal de su partido político.



En esa ocasión, pese a considerar que eurodiputados del partido de Bayrou utilizaron a asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo en funciones del partido, el tribunal consideró que él no era responsable, pese a ser el presidente del partido.



Ahora, los jueces consideran que Sarkozy sí es responsable de la trama de falsas facturas de las que se benefició, aunque no hay pruebas de que conociera su existencia.



Se trata de la segunda gran investigación judicial que implica al político conservador de 63 años, que fue presidente entre 2007 y 2012. Foto: Eric Feferberg / AFP

"Doble rasero", señaló el letrado Desry, que consideró que con la jurisprudencia de Bayrou el expresidente debió ser absuelto.



El abogado aseguró que Sarkozy se mantiene "combativo" para demostrar su inocencia.



Otras 13 personas fueron condenadas en primera instancia por la financiación de la campaña de Sarkozy en 2012 a penas de hasta tres años y medio de cárcel, de los cuales otros ocho recurrieron.



Entre ellos no figuraba el exdiputado Jérôme Lavrieux, que fue quien sacó a la luz ese sistema de falsas facturas en una entrevista televisiva que permitió abrir las pesquisas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE