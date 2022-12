Los primeros tres episodios del documental sobre la vida de los duques de Sussex, Harry y Meghan, fueron emitidos este jueves por la plataforma Netflix, en los que la pareja cuenta cómo se conoció y critica la fuerte intromisión de la prensa.



El príncipe, hijo menor del rey Carlos III, y Meghan decidieron a principios de 2020 separarse de la Casa Real británica para iniciar una nueva vida en California (EEUU), y ser financieramente independientes de la monarquía británica. Tras esta separación, la pareja llegó a acusar a la familia real de racismo ya que ella es mestiza. Ahora, cuentan su historia en Netflix.

En los primeros capítulos, el príncipe y su esposa Meghan fustigan el "contrato no escrito" entre la familia real y una prensa británica que los "explota", y denuncian un racismo latente.



"No se nos había permitido contar nuestra historia porque ellos no querían", afirma la exactriz estadounidense, de 41 años, en uno de los primeros tres episodios de la serie documental "Harry & Meghan" difundidos por Netflix este jueves.



(Le puede interesar: Harry y Meghan: conflictos en la familia real siguen tras el adiós de Isabel II)



"No se nos permite, siempre ha sido así, hasta ahora", agregan juntos, explicando como ya desde su primera entrevista conjunta, el 27 de noviembre de 2017, tras el anuncio de su compromiso, todas sus declaraciones y comportamiento fueron "un reality show orquestado" por el palacio.



"La jauría de corresponsales reales es esencialmente una rama extendida de las relaciones públicas de la familia real, un acuerdo que ha existido durante más de 30 años", afirma Harry, de 38 años, que sigue considerando a la prensa sensacionalista responsable de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, cuando era perseguida por los paparazzi.

«Harry y Meghan». No te pierdas este evento global de Netflix que se estrena el 8 de diciembre, solo en Netflix.

Volumen I: 8 de diciembre

Volumen II: 15 de diciembre pic.twitter.com/ZrHPurY5v0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 5, 2022

Las revelaciones de los primeros episodios

La serie comienza con la historia de amor entre el príncipe y la actriz, una ferviente feminista mestiza criada en el relajado desenfado de Hollywood, y avanza en sus primeros tres capítulos hasta la víspera de su boda en mayo de 2018.

En el programa, el príncipe revela que decidió sacrificar "todo" para unirse al mundo de la ex actriz estadounidense y que, a su vez, su mujer abandonó la libertad que disfrutaba para "unirse a mi mundo".

En los tres capítulos hay imágenes de sus encuentros secretos antes de que saliera a la luz su relación en 2016, así como fotografías y vídeos de la fallecida Diana de Gales cuando la familia iba a esquiar o estaba de vacaciones a la playa.



También hay imágenes de su hijo Archie, de 3 años, cuando empezaba a caminar y las vacaciones que Harry y Meghan pasaron en África en 2016.



(Además: Las excentricidades y rabietas que revela la nueva biografía del rey Carlos III)



En el primer capítulo, Harry explica las obligaciones que tiene la familia real y las presiones que ello implica. "Esto es deber y servicio, y yo siento que ser parte de esta familia es mi deber destapar la explotación y el soborno que hay en los medios. Mi trabajo es mantener a la familia segura", dice Harry, que también afirma el alcance del "odio" del que Meghan y su hijo han sido víctimas.



En esta primera parte, el documental se centra en la relación entre ellos, que califica de "historia de amor". "Esta mujer es increíble. Está tan relajada conmigo. Ella es todo lo que buscaba en una mujer", admite Harry.

Facebook Twitter Linkedin

Los duques reiteran sus denuncias de racismo en la monarquía. Foto: AFP

Al referirse a las mujeres que entran en la familia real, el príncipe resalta que, para los hombres, "puede haber una tentación o un impulso a casarse con alguien que encaje en el molde (por la monarquía), en vez de alguien que tal vez esté destinado a estar contigo. La diferencia entre las decisiones que se hacen con la cabeza o con el corazón".



Harry y Meghan reconocen que decidieron apartarse de la Casa Real después de ser víctimas de unas connotaciones racistas en la cobertura que hicieron los tabloides sobre su relación.



Asimismo, el príncipe señala que el problema para su familia fue el hecho de que la ahora duquesa de Sussex fuera actriz estadounidense, algo que "nubló el juicio" de sus familiares cuando la presentó a sus seres queridos. En ese sentido, Meghan reconoce que el que ella fuese actriz "fue el mayor problema".



Entre otras cosas, la duquesa habla de la importancia de proteger a sus hijos -Archie y Lilibet-, de quienes dice son parte de una "familia realmente histórica".



(Siga leyendo: Meghan Markle se sincera sobre cómo es trabajar con el príncipe Harry, su esposo)

Los nuevos capítulos

A pesar de la gran cantidad de fotos y distintas imágenes de ellos y de la familia real que aparecen en este documental, no se revela nada relevante para incomodar de momento a la realeza.

Pero los próximos tres episodios, que aparecerán el 15 de diciembre, se prevén más dañinos para la familia real, por incluir detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a abandonar la monarquía en 2020 para irse a vivir a California.



Apenas recuperada de la muerte de Isabel II en septiembre, la realeza se prepara así para acusaciones potencialmente explosivas en un momento en que busca modernizar su imagen, impulsada por los nuevos monarcas Carlos III y Camila, y sus herederos William y Kate.



El Palacio de Buckingham no hizo comentarios antes del estreno de la serie pero fuentes de la casa real citadas por el diario Daily Mail aseguraron este fin de semana que los monarcas están "un poco hastiados" de los constantes ataques.

Facebook Twitter Linkedin

Rey Carlos III. Foto: EFE

En esta primera entrega ya se alude al racismo que Meghan denuncia haber sufrido, desde el broche con una cabeza de negro lucido por la esposa de un primo de Isabel II en la primera cena de Navidad con la actriz en 2017 hasta imágenes y comentarios sobre el pasado colonial del imperio británico.



"Hay un altísimo nivel de prejuicios inconscientes", afirma Harry, que dice que tuvo que corregir la educación que recibió siendo niño.



(Le puede interesar: Nostradamus predijo que el príncipe Harry será rey tras abdicación de Carlos III)

Y es que los episodios llegan en el peor momento para la familia real británica, sacudida la semana pasada por un escándalo de racismo por parte de una madrina de William, que tuvo que dimitir como dama de honor tras hacer comentarios ofensivos a una invitada negra en el Palacio de Buckingham.



En una impactante entrevista el año pasado con la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey, Harry y Meghan ya habían acusado a un miembro de la familia real que no citaron de inquietarse por el color de piel que tendrían sus futuros hijos.

Son hipócritas, por un lado dicen que quieren privacidad y por el otro miren lo que publican FACEBOOK

TWITTER

La impopularidad de los duques de Sussex en el Reino Unido, donde se los acusa de sacar provecho financiero de la monarquía sin participar de sus obligaciones, no parece que vaya a mejorar con este documental.



"Son hipócritas, por un lado dicen que quieren privacidad y por el otro miren lo que publican", dijo a la AFP el comentarista real Richard Fitzwilliams, que ha trabajado para medios como la británica BBC y la estadounidense CNN.



En su opinión "lo hacen por dos razones: ganar mucho dinero y dar su versión, como una forma de venganza". Pero no se dirigen al público británico sino "al mundo entero con Estados Unidos en el centro", considera.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de agencias

Más noticias

Carlos III: ¿por qué el rey eligió a sus dos hermanos como 'sustitutos'?

El rey Carlos III les dará un pago adicional a sus empleados: esta es la razón

Video: Rey Carlos III es atacado con huevos cuando saludaba al público