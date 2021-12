A una semana de la Navidad se multiplican nuevamente las restricciones en el mundo ante la variante ómicron del coronavirus, con la cancelación de festividades o el cierre de sitios culturales, mientras crece la presión sobre los no vacunados.



La variante, identificada un mes atrás en Sudáfrica, ha sido detectada en cerca de 80 países y avanza aceleradamente en Europa, donde podría convertirse en dominante para mediados de enero, según la Comisión Europea.



En Francia, el gobierno pidió a las alcaldías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo. Se anunció la anulación de celebraciones en los Campos Elíseos.

Varios países europeos reforzaron las medidas sanitarias al acercarse las fiestas de fin de año o están a punto de hacerlo.



En Reino Unido, que registró por tercer día consecutivo un récord de contagios (93.045 casos), el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo estar “muy preocupado” por la propagación de ómicron, dominante en la capital británica, y puso en marcha un procedimiento de alerta para coordinar los servicios públicos.



En Francia, el gobierno pidió a las alcaldías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo. En París se anunció este sábado la anulación de celebraciones en los Campos Elíseos.



En Irlanda, los bares y restaurantes deberán cerrar a las 8 de la noche a partir de hoy, y la medida se mantendrá hasta finales de enero. Dinamarca va a cerrar durante un mes (a partir del domingo) los teatros, cines y salas de concierto, así como parques de atracciones y museos.

El Gobierno neerlandés declaró ayer, tras una reunión de emergencia por el avance de la variante ómicron, un confinamiento estricto en Países Bajos que entra en vigor este domingo y se mantiene hasta el 14 de enero, por el que cierra toda la actividad no esencial, pero también los colegios y universidades.



En el continente americano,el número de positivos superó por segundo día consecutivo los 20.000 casos en el estado de Nueva York, según los datos de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.



En la ciudad de Nueva York, que en 2020 fue el epicentro global de pandemia, los restaurantes de Brooklyn cierran uno tras otro debido a un aumento de los contagios.



En Broadway, el famoso barrio de teatros y musicales, se viven escenas de pánico por la cancelación de funciones debido a casos positivos en los elencos.



Québec va a aplicar límites al número de personas en bares, restaurantes y comercios.

Personal de una estación de tren en Cadorna, Italia, revisa carnè de vacunación. Foto: EFE / EPA / MOURAD BALTI TOUATI

En Asia, Corea del Sur restableció horas de cierre obligatorio para cafés, restaurantes, cines y otros lugares, y los encuentros privados deben ser limitados a cuatro personas.



También volvieron a entrar en vigor el fin de semana medidas de restricción de viaje. Algunos países de la Unión Europea (UE), como Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, exigen a los viajeros europeos, incluso a los vacunados, presentar prueba negativa de covid-19.



Alemania, que el viernes clasificó a Francia y Dinamarca como zonas de “alto riesgo”, impondrá un período de cuarentena a los visitantes no vacunados.



A partir de hoy, la medida se aplicará también a Noruega, Líbano y Andorra. Las regiones alemanas pidieron ayer al gobierno que suspenda el tráfico procedente de Reino Unido.

La lucha se enfoca en los no vacunados

Las medidas se acompañan de presiones crecientes sobre las personas que no están vacunadas, que en algunos casos van más allá de la obligación de inocularse.



En Los Ángeles, todos los empleados de la ciudad, incluyendo policías y bomberos, que no hayan recibido una exención por motivos médicos o religiosos, deberán estar vacunados so pena de ser puestos en licencia administrativa.



AFP / París