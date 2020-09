En su primer mensaje, Navalni dice que está mejor de salud

El opositor ruso Alexéi Navalni emitió el martes en Instagram un mensaje, con una foto suya, en el que aseguró que pudo prescindir de respirador un día entero, su primera publicación desde su presunto envenenamiento a finales de agosto.

Navalni también dijo a sus 1,7 millones de suscriptores que los "extrañaba", una semana después de haber salido del coma artificial en el que había sido inducido.



(En contexto: Anuncian que el opositor ruso Navalni despertó del coma)

Fui capaz de respirar por mis propios medios todo el día FACEBOOK

TWITTER

"Ayer (lunes) fui capaz de respirar por mis propios medios todo el día", escribió en la publicación en Instagram, y en la foto aparece sentado en su cama de hospital con su esposa, hijo e hija.



Rusia, por su parte, reafirmó que es ajena a los problemas de salud del detractor número uno del Kremlin y que no ve ningún indicio de tentativa de asesinato con ayuda de un agente neurotóxico del tipo Novichok, como afirman tres laboratorios europeos.



El opositor, víctima de un intento de envenenamiento el 20 de agosto en Tomsk, Siberia, según su entorno, pronto podrá prescindir completamente de la "ventilación artificial", indicó el lunes el hospital de Berlín, donde recibe tratamiento.



Interrogado por la AFP en cuanto a un retorno del opositor a Rusia una vez recuperado, su portavoz respondió que "nunca se había hablado de otra cosa".



(Le puede interesar: Gobierno alemán dice que el opositor ruso Navalni fue envenenado)



El 3 de septiembre, un laboratorio militar alemán llegó a la conclusión del envenenamiento de Navalni, de 44 años, por una sustancia del tipo Novichok, concebida para fines militares en la época soviética, lo que Moscú niega.



Los laboratorios franceses y suecos confirmaron las conclusiones alemanas, por lo que París y Berlín insistieron este lunes en la necesidad de una investigación rusa.

Presión europea

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, reiteró este martes el llamamiento de la UE a Moscú para "cooperar totalmente" en la investigación del mismo y, en particular, con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).



Borrell afirmó que espera que lo ocurrido con Navalni "represente un aliciente para que los Estados miembros dejen de debatir y empiecen a actuar" para aprobar un régimen general de sanciones para casos de violación de derechos humanos.



(Lea también: Confirman que opositor ruso Navalni fue envenenado con Novichok)



La UE, dijo, podría bautizarlo "régimen Navalni" a semejanza del régimen de sanciones estadounidense bautizado como Ley Magnitsky, en referencia a un abogado que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar para su firma un supuesto fraude fiscal del Gobierno ruso.



En cuanto a la posibilidad de paralizar el tendido del gasoducto Nordstream 2, evocada por algunos eurodiputados, Borrell recordó que "es algo que depende de los Estados miembros, que han empujado para construir esta infraestructura al margen del escepticismo de la Comisión Europea, que nunca ha mostrado un fuerte apoyo" al proyecto.

¿No hay Novichok en Rusia?

Moscú se niega a abrir una investigación penal sobre el caso, ya que los médicos rusos afirman no haber identificado ninguna sustancia tóxica en su organismo cuando Navalni fue hospitalizado en Siberia.



Por lo tanto, Rusia pone en duda la veracidad de los análisis alemanes y los ve como una excusa de la Unión Europea para amenazar a Rusia con nuevas sanciones. También afirma que no tiene existencias de Novichok.



(Lea aquí: Tensiones políticas entre Alemania y Rusia por caso Navalni)



Estas existencias "fueron destruidas de acuerdo con el protocolo y los reglamentos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas" (OPAQ), declaró el jefe de inteligencia exterior Sergéi Naryshkin, según las agencias rusas.



Destacó que tenía "muchas preguntas para la parte alemana" porque cuando "Navalni salió del territorio ruso, no había ninguna sustancia tóxica en su cuerpo".



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también expresó su "incomprensión", ya que Moscú no recibió los datos sobre la salud del opositor solicitados a Berlín. La fiscalía alemana indicó que éstos sólo podrían transmitirse con el acuerdo de Navalni.

Si el ciudadano ruso se recupera (...) todo el mundo estará contento FACEBOOK

TWITTER

En cuanto al estado de salud del paciente, Peskov, que nunca pronuncia el nombre del opositor, afirmó, según las agencias rusas que "si el ciudadano ruso se recupera (...) todo el mundo estará contento".



En los últimos años varios oponentes o adversarios del Kremlin han sido envenenados. En cada ocasión, Rusia rechazó las acusaciones a pesar de que las potencias occidentales afirman disponer de pruebas irrefutables.



(Además: Los otros casos de envenenamiento de opositores del Kremlin)





EFE Y AFP