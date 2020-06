Embajada de Colombia en EE. UU. no fue notificada sobre Carlos Ledher

El narcotraficante colombiano Carlos Lehder fue extraditado de Estados Unidos a Alemania, según informaciones de la revista 'Der Spiegel', que detalla que llegó este martes al aeropuerto de Fráncfort.



(Lea también: Carlos Lehder, la historia del 'loco' del Cartel de Medellín).



De acuerdo con este medio, Lehder, de 70 años, llegó a Fráncfort proveniente de Nueva York en un vuelo de línea regular, acompañado de dos policías estadounidenses y con un pasaporte provisional alemán.

La embajada de Colombia en Washington no ha sido notificada oficialmente de la supuesta extradición de Lehder a Alemania. Sin embargo, la justicia estadounidense no tiene la obligación de notificar a la embajada de Colombia -que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. para cualquier tipo de información- porque en este momento no hay ninguna solicitud colombiana de extradición pendiente sobre Lehder.



Durante los años 70 y 80, Lehder fue uno de los principales socios del jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar y organizaba con una flotilla de aviones el transporte de cocaína hacia Miami (EE. UU.).



En 1987, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 134 años de cárcel. Posteriormente Lehder cooperó con las autoridades, fue incluido en un programa de protección de testigos y declaró en el proceso contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega.

Ledher fue detenido en Colombia en 1987 y extraditado a Estados Unidos, Foto: Archivo particular

El padre de Lehder era alemán, por lo que la embajada alemana le concedió un pasaporte provisional a comienzos de este mes. Lehder no tiene parientes en Alemania, por lo que será atendido inicialmente por una organización de caridad.



El narcotraficante no tiene que temer un proceso ante los tribunales alemanes, pues su condena en Estados Unidos se considera cumplida. 'Der Spiegel' afirma que, detrás de la llegada de Lehder a Alemania, hay un acuerdo diplomático.



(Le puede interesar: Carlos Lehder, de capo a testigo).



Las autoridades colombianas habían pedido reiteradamente que, tras cumplir su condena en Estados Unidos, Lehder fuera extraditado a Colombia, ante lo que sus parientes protestaron por temor a que volviera a ser encarcelado. La revista asegura que Lehder está gravemente enfermo y que Alemania se declaró dispuesta a acogerlo como gesto humanitario.

Consultados por la AFP, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Berlín no brindaron declaraciones.



En medio de la llamada guerra de las drogas en Colombia, Lehder era considerado como uno de los capos más brutales y peligrosos.



Sus excentricidades eran conocidas, así como su admiración por personas tan distintas como Adolf Hitler y John Lennon. Lehder, debido a su temprana captura, sobrevivió a los otros dos grandes capos del cartel, Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, que fueron abatidos por la policía colombiana.



BERLÍN (EFE y AFP)